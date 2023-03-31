Es la primera vez que probamos algo así, ya que nunca hemos cambiado el modo de juego principal en el que se pueden jugar las batallas en modo competitivo.

Sabemos que se trata de un gran cambio, y nos encantaría saber tu opinión.

Puedes ponerte en contacto con nosotros en Reddit o en cualquiera de nuestras redes sociales y decirnos lo que piensas sobre el nuevo cambio.

Nos vemos en la Arena de Megaelección,



El equipo de Clash Royale.