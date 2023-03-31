¡Megaelección en el camino de leyendas!
La próxima temporada, campo de entrenamiento, comienza el lunes (3 de abril), y con ella llega un gran cambio:
El camino de leyendas se jugará exclusivamente con el modo de juego de megaelección durante toda la temporada.
¿Qué significa esto?
Todas las ligas (desde combatiente hasta campeones definitivos) utilizarán el modo megaelección en lugar de las batallas 1c1 habituales.
Todos los niveles de cartas y el poder de la torre se limitarán a 11 en todas las ligas.
El límite de nivel de carta significa que tus cartas por encima del nivel 11 se jugarán al nivel 11, mientras que tus cartas por debajo del nivel 11 mantendrán su nivel actual.
El número de niveles del camino de leyendas se reducirá de 93 a 76.
Es la primera vez que probamos algo así, ya que nunca hemos cambiado el modo de juego principal en el que se pueden jugar las batallas en modo competitivo.
Sabemos que se trata de un gran cambio, y nos encantaría saber tu opinión.
Puedes ponerte en contacto con nosotros en Reddit o en cualquiera de nuestras redes sociales y decirnos lo que piensas sobre el nuevo cambio.
Nos vemos en la Arena de Megaelección,
El equipo de Clash Royale.