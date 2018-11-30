¡Prepárate para la Final Mundial de la CRL! ¡Este año tenemos una sorpresa especial para todos los que acompañen la transmisión en vivo!

¡Tan solo por mirar la FINAL MUNDIAL de la CRL en vivo en YouTube, podrás ganar RECOMPENSAS GRATIS!* Cuánto más veas, más premios conseguirás. Los premios gratis pueden ser Gemas, Oro o Cofres.

Así es como funciona:

Primero, necesitas conectar tu cuenta de Clash Royale a una Supercell ID en los Ajuste de tu juego. ¿Ya tienes tu Supercell ID? ¡Perfecto! Sigamos adelante.

