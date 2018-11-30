¡Mira la Final Mundial y gana premios!
¡Prepárate para la Final Mundial de la CRL! ¡Este año tenemos una sorpresa especial para todos los que acompañen la transmisión en vivo!
¡Tan solo por mirar la FINAL MUNDIAL de la CRL en vivo en YouTube, podrás ganar RECOMPENSAS GRATIS!* Cuánto más veas, más premios conseguirás. Los premios gratis pueden ser Gemas, Oro o Cofres.
Así es como funciona:
Primero, necesitas conectar tu cuenta de Clash Royale a una Supercell ID en los Ajuste de tu juego. ¿Ya tienes tu Supercell ID? ¡Perfecto! Sigamos adelante.
Una vez tengas una Supercell ID, dirígete a la transmisión en vivo de la Final Mundial en YouTube y pulsa en “OBTÉN RECOMPENSAS” debajo del vídeo.
Atención, puede ser necesario desactivar el chat en vivo para que puedas ver el botón de “OBTÉN RECOMPENSAS”.
Sigue las instrucciones y conecta tu Supercell ID a Youtube. Todo estará listo cuando veas el icono “Conectado” debajo del vídeo.
¡Todo listo! ¡Ahora prepárate para apoyar tu equipo favorito! Mira la transmisión en vivo en YouTube para conseguir recompensas gratis. Los comentaristas anunciarán algunas de las recompensas durante la transmisión en vivo.
¡Obtén tus recompensas más tarde en el juego! No entres en pánico si no aparecen de inmediato :)
Prepárate para la Final Mundial y conecta tu Supercell ID AHORA en el enlace abajo.
Mira la Final Mundial de la CRL aquí
La transmisión empieza el 30 de noviembre, 8pm CDT/ 1 de diciembre 3:00 CET
Nos vemos en la arena de la Final Mundial, El equipo de Clash Royale
Aviso Legal:
*De modo a poder recibir los ítems, mira la transmisión en vivo de la Final Mundial de la CRL en uno de nuestros canales YouTube de Clash Royale en la aplicación de YouTube iOS/Android o en la versión desktop de youtube.com y ten tu Supercell ID conectado a YouTube ya Clash Royale.