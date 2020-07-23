¡Desafío de 20 victorias de No Tilt!
¿Te atreves?
¿Eres capaz de ganar 20 partidas de Clash Royale sin perder 3 veces?
Completa el desafío de 20 victorias para ganar UN MONTÓN de artículos del juego como recompensa. ¡Clasifícate en el campeonato mundial de No Tilt, un torneo de Clash Royale con una bolsa de premios de más de 50 000 $!*
CÓMO JUGAR
¡El desafío de 20 victorias de No Tilt empieza esta semana!
Empieza: el 23 de julio a las 8:00 (UTC)
Termina: el 26 de julio a las 8:00 (UTC)
¡Ve a la pestaña de eventos para unirte al desafío!
Cada jugador consigue
3
entradas gratuitas
Si pierdes 3 veces,
¡estarás fuera!
Puedes
volver a participar
por 10 gemas
Los jugadores que posean el
Pass Royale
tendrán entradas gratuitas para el desafío de 20 victorias.
El progreso de desafío
se reiniciará
con cada nueva entrada (0 victorias/0 derrotas)
CAMPEONATO MUNDIAL DE NO TILT
Cada jugador que complete el desafío de 20 victorias se clasificará para el campeonato mundial de No Tilt, en el que luchará en diferentes fases de grupo para ver quién es el mejor jugador de Clash Royale.
Cuando el desafío de 20 victorias se haya acabado y hayamos comprobado que no se hayan hecho trampas, contactaremos con los jugadores a través de su buzón de Clash Royale con más información.
MÁS INFORMACIÓN
Condiciones del servicio del campeonato mundial de No Tilt