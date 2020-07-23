Cada jugador que complete el desafío de 20 victorias se clasificará para el campeonato mundial de No Tilt, en el que luchará en diferentes fases de grupo para ver quién es el mejor jugador de Clash Royale.

Cuando el desafío de 20 victorias se haya acabado y hayamos comprobado que no se hayan hecho trampas, contactaremos con los jugadores a través de su buzón de Clash Royale con más información.