Nueva temporada: asedios y aleros
Esta temporada, la corte del rey se ha convertido en la cancha del lanzarrocas y, también, ha llegado un nuevo aliado listo para embestir por el carril y causar el máximo daño a las torres. Esto es todo lo que necesitas saber:
Nuevos héroes: Príncipe oscuro y lanzarrocas
Evento del álbum
Modos de juego y desafíos
Torneo mundial de megaelección
Liga de muerte súbita
Búsquedas de coronas
El viaje del clan
HÉROES NUEVOS
Príncipe oscuro héroe
Habilidad: Desmonta y vencerás
¿Hay algo mejor que la embestida de un caballo? ¡Pues la embestida de un rinoceronte!
Al igual que su jinete, el rinoceronte es un guerrero curtido en mil batallas. Ahora que ha unido fuerzas con el príncipe oscuro, juntos acabarán con cualquier torre o esqueleto que se cruce en su camino.
Dato curioso: el príncipe oscuro intentó liderar la carga por su cuenta. Un gesto atrevido que salió regular...
Lanzarrocas héroe
Habilidad: ¡Roca va!
Esta verdadera leyenda de la arena es capaz de derribar bolos y encestar triples con una facilidad pasmosa.
Tras destrozar las gradas en el béisbol y a los duendes rivales en el fútbol, ha acabado en la pista de baloncesto. Gracias a su habilidad, el lanzarrocas héroe es capaz de pisar el suelo con firmeza y encestar triples desde los confines de la arena. ¡Presta mucha atención a su alcance para aprovechar todos los tiros!
El lanzarrocas héroe estará disponible gratis en el evento del álbum "Héroe lanzatriples" o a cambio de 200 monedas de héroe.
EVENTO DEL ÁLBUM
Héroe lanzatriples
Llega un nuevo evento del álbum, que estará disponible con un rey de nivel 8 o superior.
Esta temporada, tendrás que coleccionar segmentos para completar 6 escenas inspiradas en la nueva pasión por el baloncesto del lanzarrocas héroe. Cada una de ellas desbloqueará su propia recompensa.
Los segmentos pueden ser de tipos y calidades distintos, pueden pertenecer a escenas específicas y algunos pueden ser más difíciles de encontrar. Los segmentos pueden ser comunes, especiales, épicos o legendarios.
Puedes obtener segmentos como recompensa de batalla diaria (hasta 4 al día), a través de eventos o en la tienda.
Si consigues un segmento que ya tenías, contará como duplicado. Puedes intercambiar 6 duplicados por un segmento único, con el que obtendrás un nuevo segmento.
En función de la calidad del segmento, conseguirás un número diferente de duplicados.
|Segmento
|Duplicados
|Común
|3
|Especial
|4
|Épico
|5
|Legendario
|6
Cuando hayas completado el álbum "Héroe lanzatriples", se desbloqueará la recompensa definitiva: ¡el lanzarrocas héroe y un aspecto especial para las torres junto a una reacción!
Todos los segmentos adicionales que consigas tras completar el álbum se convertirán en recompensas adicionales.
MODOS DE JUEGO Y DESAFÍOS
Elección de héroes: del 4 al 11 de mayo.
Una elección clásica, pero ¡supercargada! Elige tu mazo y descubre el potencial del nuevo príncipe oscuro héroe y del flamante lanzarrocas héroe.
Atraco: del 11 al 18 de mayo.
Las torres se reemplazan por una única caja fuerte desprotegida. ¡Acaba con tus rivales para ganar!
Desafío: del 15 al 18 de mayo.
Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.
TORNEO MUNDIAL
Megaelección: del 5 al 10 de mayo.
En este torneo mundial, te turnarás con tu rival para elegir cartas de un mazo compartido de 36 cartas. Este modo no tiene tropas de las torres, evoluciones, ni héroes, y está limitado al nivel 11.
Además, hemos reducido el tiempo para elegir las cartas de 15 a 10 segundos, así que procura tener claro lo que quieres para no quedarte sin ello.
Gana batallas para desbloquear recompensas. Cuando consigas 12 victorias, empezará el verdadero desafío: ascender en la clasificación para demostrar que no hay nadie que pueda contigo.
¡También puedes conseguir una insignia del torneo real! ¡Y una de la clasificación si quedas entre los 10 000 mejores!
LIGA COMPETITIVA
Muerte súbita: del 18 al 28 de mayo.
Muerte súbita no es para los débiles. Si cae una torre, la partida termina.
Escala hasta lo más alto de la clasificación de la Liga Competitiva, donde cada corona cuenta, y gánate un puesto entre los mejores.
¡Obtén la insignia de liga logrando 15 victorias, y queda entre los 10 000 mejores para conseguir la insignia de la clasificación de muerte súbita!
BÚSQUEDAS DE CORONAS
Esta temporada trae varias búsquedas de coronas y eventos llenos de recompensas increíbles:
Cartas del lanzarrocas y el príncipe oscuro
Caja de evolución
Segmentos
Estandartes
¡Y más!
EL VIAJE DEL CLAN
¡Zarpa con tus aliados para encontrar tesoros hundidos y conseguir juntos la reacción del príncipe oscuro héroe!
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¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale