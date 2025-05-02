Nueva temporada: el desfile de los muertos vivientes
Los esqueletos marchan sin pausa... ¡y se dirigen a la arena!
En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre la próxima temporada:
Evolución de la bruja
Desfile de los muertos vivientes
Eventos de metas
Modos de juego y desafíos
NUEVA EVOLUCIÓN: LA BRUJA
La bruja renace de entre las cenizas de los caídos.
Con su evolución, la bruja gana poder con cada pérdida. Cada vez que un esqueleto de tu mazo caiga, ella se curará.
DESFILE DE LOS MUERTOS VIVIENTES
El desfile de los muertos vivientes es una clasificación temporal en la que tendrás que formar tu mazo a partir de una selección de cartas espeluznantes.
El desfile de los muertos vivientes tendrá lugar del 6 al 13 de mayo. Estará disponibles para los jugadores que hayan alcanzado la arena 11.
EVENTOS DE METAS
Esta temporada incluirá 3 eventos de metas y un evento de la comunidad especial: choque de huesos. Cada evento incluirá recompensas, como 6 fragmentos de evolución del bombardero, un libro de cartas especial y 3 fragmentos de evolución del duende lanzadardos.
Fechas de los eventos de metas
Del 5 al 13 de mayo: Choque de huesos
Del 14 al 19 de mayo
Del 20 al 25 de mayo
Del 26 de mayo al 1 de junio
Las fechas pueden variar, ¡no te pierdas las actualizaciones!
El evento de la comunidad de choque de huesos tendrá lugar del 5 al 13 de mayo. Durante el evento, cada esqueleto al que los jugadores derroten a nivel mundial se tendrá en cuenta para alcanzar el objetivo común. Trabaja con la comunidad para eliminar a la mayor cantidad de esqueletos posible, alcanza las metas y desbloquea recompensas extras para todos.
El evento de la comunidad y el evento de metas estarán disponibles para todos los jugadores que hayan alcanzado la arena 7.
Una vez que el evento esté activo, podrás ver tu progreso en la pantalla principal del juego.
MODOS DE JUEGO Y DESAFÍOS
Evolución de la bruja de elección: del 5 al 12 de mayo
Una elección clásica, ¡pero con las evoluciones de las cartas! Forma un mazo y saca el máximo partido a las evoluciones de las cartas.
⚔️ Desafío: del 9 al 12 de mayo
🏆 Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción
Tumba catatumba: del 12 al 19 de mayo
¡Los visitantes del más allá se apoderan de la arena!
⚔️ Desafío: del 16 al 19 de mayo
🏆 Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción
Maldiciones desatadas: del 19 al 26 de mayo
La bruja ha alcanzado su forma definitiva, ¿podrás detenerla?
⚔️ Desafío: del 23 al 26 de mayo
🏆 Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción
Elixir oscuro: del 26 de mayo al 2 de junio
¡El elixir oscuro inunda la arena! Si pierdes 3 veces, estarás fuera.
⚔️ Desafío: del 30 de mayo al 2 de junio
🏆 Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale