Esta temporada incluirá 3 eventos de metas y un evento de la comunidad especial: choque de huesos. Cada evento incluirá recompensas, como 6 fragmentos de evolución del bombardero, un libro de cartas especial y 3 fragmentos de evolución del duende lanzadardos.

Fechas de los eventos de metas

Del 5 al 13 de mayo : Choque de huesos

Del 14 al 19 de mayo

Del 20 al 25 de mayo

Del 26 de mayo al 1 de junio

Las fechas pueden variar, ¡no te pierdas las actualizaciones!

El evento de la comunidad de choque de huesos tendrá lugar del 5 al 13 de mayo. Durante el evento, cada esqueleto al que los jugadores derroten a nivel mundial se tendrá en cuenta para alcanzar el objetivo común. Trabaja con la comunidad para eliminar a la mayor cantidad de esqueletos posible, alcanza las metas y desbloquea recompensas extras para todos.

El evento de la comunidad y el evento de metas estarán disponibles para todos los jugadores que hayan alcanzado la arena 7.

Una vez que el evento esté activo, podrás ver tu progreso en la pantalla principal del juego.