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7 jul 2025
Blog – Clash Royale

Nueva temporada: Moda imperial

En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre la próxima temporada:

  • Nueva carta: la emperatriz espiritual

  • Nueva evolución: el barril de esqueletos

  • Eventos de metas

  • Modos de juego y desafíos

Nueva carta legendaria

Emperatriz espiritual

¡Dos cartas en una!

Invoca a la emperatriz espiritual en su devastadora versión terrestre por 3 de elixir o llámala junto a su majestuoso dragón espiritual por 6 de elixir.

Nueva evolución

Barril de esqueletos

¡El doble de barriles, el doble de confusión!

Al soltar sus barriles, la evolución del barril de esqueletos inflige daño mortal y genera esqueletos. Si recibe el daño suficiente, soltará uno de los barriles antes de tiempo.

Eventos de metas

Esta temporada incluye 4 eventos de metas. Cada evento incluirá recompensas valiosas, como 3 fragmentos de evolución del cazador, un libro de cartas común, personalizaciones y más sorpresas increíbles. Visita nuestras redes sociales para estar al tanto de toda la información sobre los eventos de esta temporada.

*Los eventos de metas estarán disponibles para todos los jugadores que hayan alcanzado la arena 7.

Modos de juego y desafíos

Evolución del barril de esqueletos de elección: del 7 al 14 de julio.

Una elección clásica, ¡pero con las evoluciones de las cartas! Forma un mazo y saca el máximo partido a las evoluciones de las cartas.

  • ⚔️ Desafío: del 11 al 14 de julio.

  • 🏆 Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.

Emperatriz espiritual: del 14 al 21 de julio.

¡Usa la nueva carta de la emperatriz espiritual para salir triunfante en la arena!

  • ⚔️ Desafío: del 18 al 21 de julio.

  • 🏆 Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.

Muerte súbita: del 21 al 28 de julio.

¡Las batallas empiezan en muerte súbita! Quien consiga antes una corona ganará la partida.

  • ⚔️ Desafío: del 25 al 28 de julio.

  • 🏆 Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.

Cohete fiestero de duendes: del 28 de julio al 4 de agosto.

Surca los cielos a lomos del cohete fiestero de duendes en este modo de juego por tiempo limitado.

  • ⚔️ Desafío: del 1 al 4 de agosto.

  • 🏆 Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.

¡Nos vemos en la arena!

El equipo de Clash Royale