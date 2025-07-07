Nueva temporada: Moda imperial
En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre la próxima temporada:
Nueva carta: la emperatriz espiritual
Nueva evolución: el barril de esqueletos
Eventos de metas
Modos de juego y desafíos
Nueva carta legendaria
Emperatriz espiritual
¡Dos cartas en una!
Invoca a la emperatriz espiritual en su devastadora versión terrestre por 3 de elixir o llámala junto a su majestuoso dragón espiritual por 6 de elixir.
Nueva evolución
Barril de esqueletos
¡El doble de barriles, el doble de confusión!
Al soltar sus barriles, la evolución del barril de esqueletos inflige daño mortal y genera esqueletos. Si recibe el daño suficiente, soltará uno de los barriles antes de tiempo.
Eventos de metas
Esta temporada incluye 4 eventos de metas. Cada evento incluirá recompensas valiosas, como 3 fragmentos de evolución del cazador, un libro de cartas común, personalizaciones y más sorpresas increíbles. Visita nuestras redes sociales para estar al tanto de toda la información sobre los eventos de esta temporada.
*Los eventos de metas estarán disponibles para todos los jugadores que hayan alcanzado la arena 7.
Modos de juego y desafíos
Evolución del barril de esqueletos de elección: del 7 al 14 de julio.
Una elección clásica, ¡pero con las evoluciones de las cartas! Forma un mazo y saca el máximo partido a las evoluciones de las cartas.
⚔️ Desafío: del 11 al 14 de julio.
🏆 Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.
Emperatriz espiritual: del 14 al 21 de julio.
¡Usa la nueva carta de la emperatriz espiritual para salir triunfante en la arena!
⚔️ Desafío: del 18 al 21 de julio.
🏆 Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.
Muerte súbita: del 21 al 28 de julio.
¡Las batallas empiezan en muerte súbita! Quien consiga antes una corona ganará la partida.
⚔️ Desafío: del 25 al 28 de julio.
🏆 Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.
Cohete fiestero de duendes: del 28 de julio al 4 de agosto.
Surca los cielos a lomos del cohete fiestero de duendes en este modo de juego por tiempo limitado.
⚔️ Desafío: del 1 al 4 de agosto.
🏆 Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale