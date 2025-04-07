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6 abr 2025
Blog – Clash Royale

Nueva temporada: Una historia de bandidas

Nueva campeona: la bandida líder

Su habilidad, la granada de escape, la vuelve invisible durante unos instantes y la teletransporta hacia atrás.

La bandida líder se impulsa, embiste a los objetivos y se vuelve invulnerable mientras dura el impulso. Cuando las cosas se ponen difíciles, siempre puede contar con sus granadas de humo.

Nueva evolución: el verdugo

¡Te voy a enseñar lo que es un hacha de verdad!

Ciclos: 1

El hacha de la evolución del verdugo inflige más daño a los enemigos a corta distancia y los hace retroceder.

Eventos

Búsqueda de coronas: del 31 de marzo al 6 de abril.

¡Gana coronas para progresar en el evento!

  • 2 cubos de la suerte comunes

  • Cubo de la suerte especial

  • Cubo de la suerte épico

  • Libro de cartas épico

Evento de la bandida líder: del 10 al 15 de abril.

Consigue coronas para desbloquear a la nueva campeona, la bandida líder, y otras recompensas.

  • 2 cubos de la suerte comunes

  • Cubo de la suerte especial

  • 100 comodines comunes

  • Reacción

  • 2 cartas de la bandida líder

Búsqueda de coronas: del 15 al 20 de abril.

  • 4 cubos de la suerte comunes

  • Cubo de la suerte especial

  • 100 comodines comunes

  • 50 comodines especiales

  • 3 fragmentos de evolución de la bola de nieve

  • Marco y adorno para el estandarte

El evento de la comunidad, libera tu bandida interior , empieza el 22 de abril.

Demuestra que eres parte de la pandilla robando las coronas del rey rojo. Cuantas más coronas ganes en las batallas, más obtendrá la comunidad.

  • 5 cubos de la suerte comunes

  • Cubo de la suerte especial

  • Cubo de la suerte épico

  • 100 comodines comunes

  • 50 comodines especiales

  • Comodín legendario

  • Marco y adorno para el estandarte

  • Aspecto para las torres

Búsqueda de coronas: del 1 al 4 de mayo.

  • 5 cubos de la suerte comunes

  • 2 cubos de la suerte especiales

  • 100 comodines comunes

  • 10 comodines épicos

El evento de la comunidad y las búsquedas de coronas estarán disponibles para todos los jugadores que hayan alcanzado la arena 7. El evento de la bandida líder solo estará disponible a partir de la arena 11.

Una vez que el evento esté activo, podrás ver tu progreso en la pantalla principal del juego.

Modos de juego y desafíos

Evolución del verdugo de elección: del 7 al 14 de abril.

Una elección clásica, ¡pero con las evoluciones de las cartas! Forma un mazo y saca el máximo partido a las evoluciones de las cartas.

⚔️ Desafío: del 11 al 14 de abril.

🏆 Recompensa: adorno y marco para el estandarte de batalla.

El impulso de la bandida líder: del 14 al 21 de abril.

Ayuda a la bandida líder a dominar la arena.

⚔️ Desafío: del 18 al 21 de abril.

🏆 Recompensa: adorno y marco para el estandarte de batalla.

Bandidas desatadas: del 21 al 28 de abril.

Las bandidas están sueltas, robando y sembrando el caos por todas partes.

⚔️ Desafío: del 25 al 28 de abril.

🏆 Recompensa: adorno y marco para el estandarte de batalla.

Elixir por 7: del 28 de abril al 5 de mayo.

Pon toda la carne en el asador en el desafío de elixir por 7 y ¡no te olvides de traer tus cartas evolucionadas!

⚔️ Desafío: del 2 al 5 de mayo.

🏆 Recompensa: adorno y marco para el estandarte de batalla.

¡Nos vemos en la arena!

El equipo de Clash Royale