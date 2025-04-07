Nueva temporada: Una historia de bandidas
Nueva campeona: la bandida líder
Su habilidad, la granada de escape, la vuelve invisible durante unos instantes y la teletransporta hacia atrás.
La bandida líder se impulsa, embiste a los objetivos y se vuelve invulnerable mientras dura el impulso. Cuando las cosas se ponen difíciles, siempre puede contar con sus granadas de humo.
Nueva evolución: el verdugo
¡Te voy a enseñar lo que es un hacha de verdad!
Ciclos: 1
El hacha de la evolución del verdugo inflige más daño a los enemigos a corta distancia y los hace retroceder.
Eventos
Búsqueda de coronas: del 31 de marzo al 6 de abril.
¡Gana coronas para progresar en el evento!
2 cubos de la suerte comunes
Cubo de la suerte especial
Cubo de la suerte épico
Libro de cartas épico
Evento de la bandida líder: del 10 al 15 de abril.
Consigue coronas para desbloquear a la nueva campeona, la bandida líder, y otras recompensas.
2 cubos de la suerte comunes
Cubo de la suerte especial
100 comodines comunes
Reacción
2 cartas de la bandida líder
Búsqueda de coronas: del 15 al 20 de abril.
4 cubos de la suerte comunes
Cubo de la suerte especial
100 comodines comunes
50 comodines especiales
3 fragmentos de evolución de la bola de nieve
Marco y adorno para el estandarte
El evento de la comunidad, libera tu bandida interior , empieza el 22 de abril.
Demuestra que eres parte de la pandilla robando las coronas del rey rojo. Cuantas más coronas ganes en las batallas, más obtendrá la comunidad.
5 cubos de la suerte comunes
Cubo de la suerte especial
Cubo de la suerte épico
100 comodines comunes
50 comodines especiales
Comodín legendario
Marco y adorno para el estandarte
Aspecto para las torres
Búsqueda de coronas: del 1 al 4 de mayo.
5 cubos de la suerte comunes
2 cubos de la suerte especiales
100 comodines comunes
10 comodines épicos
El evento de la comunidad y las búsquedas de coronas estarán disponibles para todos los jugadores que hayan alcanzado la arena 7. El evento de la bandida líder solo estará disponible a partir de la arena 11.
Una vez que el evento esté activo, podrás ver tu progreso en la pantalla principal del juego.
Modos de juego y desafíos
Evolución del verdugo de elección: del 7 al 14 de abril.
Una elección clásica, ¡pero con las evoluciones de las cartas! Forma un mazo y saca el máximo partido a las evoluciones de las cartas.
⚔️ Desafío: del 11 al 14 de abril.
🏆 Recompensa: adorno y marco para el estandarte de batalla.
El impulso de la bandida líder: del 14 al 21 de abril.
Ayuda a la bandida líder a dominar la arena.
⚔️ Desafío: del 18 al 21 de abril.
🏆 Recompensa: adorno y marco para el estandarte de batalla.
Bandidas desatadas: del 21 al 28 de abril.
Las bandidas están sueltas, robando y sembrando el caos por todas partes.
⚔️ Desafío: del 25 al 28 de abril.
🏆 Recompensa: adorno y marco para el estandarte de batalla.
Elixir por 7: del 28 de abril al 5 de mayo.
Pon toda la carne en el asador en el desafío de elixir por 7 y ¡no te olvides de traer tus cartas evolucionadas!
⚔️ Desafío: del 2 al 5 de mayo.
🏆 Recompensa: adorno y marco para el estandarte de batalla.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale