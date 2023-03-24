Cambios en los precios del Pass Royale
Si le has echado un vistazo a nuestro adelanto de la actualización: rediseño del Pass Royale, sabrás que estamos cambiando algunas cosas del Pass Royale en la próxima actualización, que tendrá lugar a finales de este mes.
En estos momentos tenemos tres opciones del Pass Royale disponibles y hemos actualizado los precios para que reflejen estos cambios.
A partir del 3 de abril, estos serán los precios en dólares estadounidenses:
Pass Royale: gratis.
Pase de oro: 5,99 $.
Pase de diamante: 11,99 $.
Mejora del pase de oro al pase de diamante: 6,99 $.
Los nuevos pases estarán disponibles con la nueva temporada, a partir del 3 de abril. Si quieres aprovechar el Pass Royale actual, asegúrate de que lo haces antes de que termine la temporada actual.
¿Por qué van a cambiar los precios?
El Pass Royale se ha mantenido con el mismo precio desde que lo lanzamos en 2019. La inflación a nivel mundial y otros cambios económicos han influido a la hora de tomar esta decisión. Esto no tiene en cuenta las subidas de precio obligatorias de las tiendas de aplicaciones, que quedan fuera de nuestro control.
Los objetos mágicos han hecho que el valor del Pass Royale aumente enormemente. Dado que determinados objetos mágicos estaban disponibles con el Pass Royale, hemos tenido que aumentar el precio de otros objetos (como los libros o los comodines) que no forman parte del Pass Royale para mantener el equilibrio de la economía del juego.
Al cambiar los contenidos del Pass Royale, ahora podemos ofrecer objetos mágicos individuales (como libros, por ejemplo) a mejores precios para los jugadores que no tengan el Pass Royale, en sitios como en la tienda de temporada o la tienda normal y corriente.
Cambios en el Pass Royale gratuito
El valor del Pass Royale gratuito es parecido al que tenía antes. Las fichas de temporada y la tienda de temporada hacen que el valor para los jugadores sea mucho mayor. Para obtener más información, no te pierdas nuestro adelanto de la actualización sobre las fichas de temporada en este enlace.
Desglose de las recompensas
A continuación tienes un desglose de las recompensas de todos los pases nuevos que estarán disponibles para los jugadores y que se podrán adquirir en la nueva temporada a partir del 3 de abril.
Pass Royale gratis
1
; Caja de oro
35
; Cofres de coronas
2500
; Fichas de temporada
Pase de oro
(incluye recompensas del Pass Royale gratis)
840; Comodines comunes
180
; Comodines especiales
88; Comodines épicos
5; Comodines legendarios
10
; Cajas de oro abundantes
5000
; Fichas de temporada
1
; Aspecto para las torres
1
; Reacción
6; Llaves de cofres
También incluye los siguientes beneficios:
Nombre de color dorado
Desbloqueo automático de cofres
Regalo del clan
Entradas ilimitadas a los desafíos especiales que tienen derrotas activadas
Pase de diamante
(incluye el Pass Royale gratuito y recompensas del pase de oro)
500
; Gemas
7500
; Fichas de temporada
10
; Cajas de oro desbordantes
2
; Cofres gigantes
2
; Cofres mágicos
1
; Cofre de comodines real
1
; Carta de campeón
1
; Estandarte de batalla animado
Incluye todos los beneficios del pase de oro.
Mejora el regalo del clan a un regalo del clanexclusivo.
Estos cambios estarán disponibles a partir del 3 de abril.
Las funciones que mencionamos anteriormente se encuentran en fase de desarrollo y están sujetas a sufrir cambios.