Si le has echado un vistazo a nuestro adelanto de la actualización: rediseño del Pass Royale, sabrás que estamos cambiando algunas cosas del Pass Royale en la próxima actualización, que tendrá lugar a finales de este mes.

En estos momentos tenemos tres opciones del Pass Royale disponibles y hemos actualizado los precios para que reflejen estos cambios.