Estas son algunas de las recompensas del Pass Royale:



Cofres relámpago (contienen cartas especiales, épicas y legendarias)

Oro

Fichas de cambio

Hasta siete rayos por cofre*

Dos cofres legendarios**

*Con los rayos puedes reemplazar ciertas cartas por otras, y así tener mayor probabilidad de obtener las cartas que quieres.

**Solo para jugadores que estén en la arena 7 o superior.