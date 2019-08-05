Pass Royale (temporada 2)
¿QUÉ ES EL PASS ROYALE?
El Pass Royale te permite adquirir beneficios y recompensas únicas. ¡Gana coronas para desbloquear las marcas de recompensas de la segunda temporada del Pass Royale y los cofres de coronas!
CONTENIDO EXCLUSIVO
Solo puede conseguirse durante la temporada 2: ¡el naufragio!
Aspecto para las torres de castillo de arena
Reacción exclusiva
Una vez que los hayas desbloqueado, los tendrás para siempre, pero solo pueden conseguirse durante la temporada 2.
35 MARCAS DE RECOMPENSAS
Estas son algunas de las recompensas del Pass Royale:
Cofres relámpago (contienen cartas especiales, épicas y legendarias)
Oro
Fichas de cambio
Hasta siete rayos por cofre*
Dos cofres legendarios**
*Con los rayos puedes reemplazar ciertas cartas por otras, y así tener mayor probabilidad de obtener las cartas que quieres.
**Solo para jugadores que estén en la arena 7 o superior.
BENEFICIOS DEL PASS ROYALE
Si adquieres el Pass Royale, desbloqueas de inmediato los siguientes beneficios:
Entradas ilimitadas a los desafíos especiales
Desbloqueo automático de cofres (puedes poner en cola de espera tu próximo cofre para desbloquearlo automáticamente)
Rayos en todos los cofres del Pass Royale y en los cofres de coronas
Tu nombre en color dorado
¿CÓMO FUNCIONA EL PASS ROYALE?
Juega y acumula coronas para avanzar en las marcas de recompensas del Pass Royale y desbloquear nuevas recompensas.
CON EL PASS ROYALE
Cada marca de recompensas se desbloquea con 10 coronas. Cada marca contiene una recompensa del Pass Royale y un cofre de coronas.
No hay tiempos de espera para desbloquear las marcas de recompensas, así que basta con ganar coronas para desbloquearlas.
GRATIS
En cada marca de recompensas hay un cofre de coronas.
Cada 24 horas se desbloquea una nueva marca de recompensas. Pero durante el fin de semana, se desbloquean dos marcas cada 24 horas.
La última marca de cada temporada contiene un cofre legendario en vez de un cofre de coronas.
Los cofres de coronas se acumulan a lo largo de la temporada. Por lo tanto, no hay problema si no llegas a desbloquear uno por día.
Puedes ganar coronas en todos los modos de juego, menos en el modo de entrenamiento y en las batallas amistosas.
JUGADORES SIN PASS ROYALE
¿No tienes un Pass Royale? Aun así, conseguirás las siguientes recompensas:
34 cofres de coronas (que pueden contener gemas y cartas de todas las calidades)
Un cofre legendario gratis en la última marca de la temporada (
si estás en la arena 7 o superior)
¿CÓMO SE CONSIGUE EL PASS ROYALE?
Abre Clash Royale.
Toca «Pass Royale» en la parte superior de la pantalla o en la tienda.
Compra el Pass Royale.
¡Listo! Ya tienes el Pass Royale. Disfruta de las recompensas exclusivas. ¡Mucha suerte en la temporada 2!
El Pass Royale es válido durante una temporada (por ejemplo, durante la temporada 2).