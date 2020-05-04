最终的决赛迎来日韩大战。首盘KOH，Lim l Endo钻机内战先胜Coco，但Seori立马地震猪还以颜色扳平比分。随后日本魔盒PANDORA收割了比赛，他先是招牌皮卡槌斩下Seori，随后又是皇家巨人双鬼拍门推平SandBox，日本队先下一分。

第二盘，SandBox在先丢一局的情况下顽强地逆转Lim l Endo，帮助韩国队将比分扳平。第三盘，今天手感火热的KK再次登场对垒Seori，两人各取一分进入决胜局后，韩国苍蝇哥Seori果然掏出了自己的绝活矿工大苍蝇，但KK一手双龙飓风石头人完美克制，最后时刻KK左路精锐骗出火箭后，右路石头大军配合飓风碾压破塔，日本队拿到赛点。

赛点盘Coco对阵PANDORA。首局Coco绝活小费自闭桶，PANDORA则是超骑矿炸，两人神仙打架鏖战至最后一刻，Coco读秒火箭完成血量绝杀。但随后PANDORA祭出莽夫樵夫三冲羊，先是莽死Coco的飞桶扳平比分，又在决胜局中把Coco的皇家巨人折磨到死，最终PANDORA让一追二不给机会，助日本队3-1战胜韩国队，加冕CRSC第二赛季亚洲最强赛区！