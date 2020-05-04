PASS ROYALE TEMPORADA 11
¿QUÉ ES EL PASS ROYALE?
El Pass Royale te permite adquirir beneficios y recompensas únicas durante toda la temporada.
¡Gana coronas para desbloquear las marcas de recompensas de la décima temporada del Pass Royale, los cofres de coronas y la caja fuerte!
最终的决赛迎来日韩大战。首盘KOH，Lim l Endo钻机内战先胜Coco，但Seori立马地震猪还以颜色扳平比分。随后日本魔盒PANDORA收割了比赛，他先是招牌皮卡槌斩下Seori，随后又是皇家巨人双鬼拍门推平SandBox，日本队先下一分。
第二盘，SandBox在先丢一局的情况下顽强地逆转Lim l Endo，帮助韩国队将比分扳平。第三盘，今天手感火热的KK再次登场对垒Seori，两人各取一分进入决胜局后，韩国苍蝇哥Seori果然掏出了自己的绝活矿工大苍蝇，但KK一手双龙飓风石头人完美克制，最后时刻KK左路精锐骗出火箭后，右路石头大军配合飓风碾压破塔，日本队拿到赛点。
赛点盘Coco对阵PANDORA。首局Coco绝活小费自闭桶，PANDORA则是超骑矿炸，两人神仙打架鏖战至最后一刻，Coco读秒火箭完成血量绝杀。但随后PANDORA祭出莽夫樵夫三冲羊，先是莽死Coco的飞桶扳平比分，又在决胜局中把Coco的皇家巨人折磨到死，最终PANDORA让一追二不给机会，助日本队3-1战胜韩国队，加冕CRSC第二赛季亚洲最强赛区！
CONTENIDO EXCLUSIVO
伴随着最强赛区的诞生，CRSC第二赛季只剩最强天王这一终极荣誉等待选手们而战！今日17点，通过7周周赛脱颖而出的十位选手将向着个人赛冠军的奖杯发起冲击。其中两位中国大陆选手Auk和嗨尔已经直通半决赛，其他八位选手则将通过单败赛制捉对厮杀、决出两位选手向Auk和嗨尔发起挑战，总决赛头两轮对决为BO3，半决赛和决赛为BO5赛制。
70 MARCAS DE RECOMPENSAS PARA DESBLOQUEAR
35 recompensas del Pass Royale
36 recompensas GRATIS
在首轮对决中，Coco将对阵中国选手XYD，两位打法都非常秀的选手必将给我们带来一场观赏性十足的对决。同半区另一场，PANDORA和KK将上演日本德比，两位本赛季从头站到尾的大神将决一死战。另一半区，Lim l Endo和Detect Proudwolf将率先开战，究竟是Endo捍卫三冠王尊严还是Detect Proudwolf黑马逆袭？首轮最后一场较量则将在Panda和ONE-TWO之间展开，两位都在最强赛区争霸赛发挥欠佳，期待用这场对决找回状态。
十大天王对决，冲击亚洲之巅！谁能加冕十大天王争霸赛CRSC第二赛季最强天王？赛区争霸赛折戟的中国选手能否王者归来？今日17点个人赛总决赛准时开战，我们不见不散！
35 MARCAS DE RECOMPENSAS DEL PASS ROYALE
Estas son algunas de las recompensas del Pass Royale:
Reacción
y
aspecto para las torres
exclusivos
40 000 de
oro
6 cofres
relámpago
del Pass Royale
3 cofres relámpago
especiales
del Pass Royale
(contienen cartas especiales)
4 cofres relámpago
épicos
del Pass Royale
(contienen cartas épicas)
4
fichas de cambio
Hasta
7 rayos
por cofre*
¡1 cofre legendario!
Contiene una carta legendaria
**
Oro de la Caja Fuerte extra (hasta un máximo de 25,000)
*Con los rayos puedes reemplazar ciertas cartas por otras, y así tener mayor probabilidad de obtener las cartas que quieras. **Solo para jugadores que estén en la arena 6 o superior.
二日にわたって開催される2021『クラロワ スターチャンピオンシップ アジア頂上決定戦』シーズン2 グランドファイナルが昨日10/23 （土）に開幕しました🔥
Day1 地域対抗戦で見事に東南アジアと韓国に勝利し、日本が地域チャンピオンになりました🎉
本日10/24（日）18時から個人決勝戦が開催されます。
アジア最強選手が決定する瞬間を見逃すな！💪
地域対抗戦を振り返りましょう！
準決勝初戦、韓国は中国に3-0で勝利しました🔥
韓国のスーパースターで、『クラロワリーグ』のトップアジア選手であるSandBox選手が無双👊
KOHを無敗で勝ち上がり、勝利が決まる試合でHigher選手相手に勝利し、見事決勝へと進みました。
もう一方の準決勝、日本チーム対東南アジアチームでは、KK選手が2連続でセットを勝利し、3-1で東南アジアを下しました。
決勝では日本が3-1で韓国に勝利し、地域対抗戦のチャンピオンを勝ち取りました🎉
日本対韓国のKOH戦ではPANDORA選手が3試合目、4試合目の両方で勝利を収め、1セット目を勝ち取る立役者となりました。
2セット目ではSandBox選手がLim l Endo選手に勝利し、セット勝利数は1-1の同点となりましたが、
最終的にKK選手とPANDORA選手の活躍もあり、2セット連続で勝利し3-1で優勝しました💪
本日18時に『クラロワ スターチャンピオンシップ アジア頂上決定戦』シーズン2 グランドファイナルDay2 個人決勝戦が開催されます。
7週にわたって行われた激闘についに終止符が打たれます。
Day2ではスターポイント上位10名が個人決勝戦に参戦し、アジア最強選手の座を求めて奮闘します🔥
スターポイント合計値の上位2名であるAuk選手とHigher選手はシード枠で参戦します。
他8名の選手は残り2枠しかない準決勝の席を目指して試合を繰り広げます。
Day2に関して準決勝と決勝以外はBO3形式、準決勝と決勝はBO5が採用されます。
果たして誰が頂点に立つのか！？
配信で見届けましょう！
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JUGADORES SIN PASS ROYALE
¿No tienes un Pass Royale? Aun así, conseguirás las siguientes recompensas:
34 cofres de coronas (que contienen gemas y cartas de todas las calidades)
Un cofre legendario gratis
(si estás en la arena 6 o superior al comienzo de la temporada)
¿CÓMO SE CONSIGUE EL PASS ROYALE?
Abre Clash Royale.
Toca «Pass Royale» en la parte superior de la pantalla o en la tienda.
Compra el Pass Royale.
¡Listo! Ya tienes el Pass Royale. Disfruta de las recompensas exclusivas. ¡Mucha suerte en la temporada 11!
El Pass Royale tendrá validez durante la temporada en la que se compre (por ejemplo, durante la temporada 11).