PASS ROYALE TEMPORADA 13
Para no perderte ninguna información acerca de la Bernard Chong Golden Edition sigue a @ByBernardChong en las diferentes redes sociales:
CONTENIDO EXCLUSIVO
Disponible solo durante la temporada 13: Batalla Tropical
Aspecto para las torres: torre tropical
Reacción exclusiva P.E.K.K.A. radiocasete
Una vez que lo hayas desbloqueado, lo tendrás para siempre, pero solo puede conseguirse durante la temporada 13.
Bernard Chong Cup Golden Edition sarà suddivisa in 4 fasi:
Fase 1 (17-20/24-27 febbraio)
- Qualificazioni libere aperte a tutti, con 32 tornei da 1000 giocatori ognuno.
Fase 2 (3-6/10-13 marzo)
- I 256 giocatori migliori verranno divisi in 8 gruppi ad eliminazione diretta, i 2 giocatori migliori di ogni gruppo passeranno alla fase successiva.
Fase 3 (17-20 marzo)
- I 16 giocatori qualificati saranno suddivisi in 2 gruppi da 8 giocatori. I 4 migliori di ogni gruppi andranno in finale.
Fase 4 (26 marzo)
- Il gran finale raccoglierà i migliori 8 giocatori della competizione. Il campione riceverà il biglietto d'oro.
Come partecipare?
Segui @ByBernardChong su Twitter e troverai tutte le informazioni su come vincere il biglietto d'oro!
Ci vediamo alle finali!
Il team Esport di Clash Royale
Estas son algunas de las recompensas del Pass Royale:
Reacción
y
aspecto para las torres
exclusivos
40 000 de
oro
6 cofres
relámpago
del Pass Royale
3 cofres relámpago
especiales
del Pass Royale
(contienen cartas especiales)
4 cofres relámpago
épicos
del Pass Royale
(contienen cartas épicas)
4
fichas de cambio
Hasta
7 rayos
por cofre*
¡1 cofre legendario!
Contiene una carta legendaria
**
Oro de la Caja Fuerte extra (hasta un máximo de 25,000)
*Con los rayos puedes reemplazar ciertas cartas por otras, y así tener mayor probabilidad de obtener las cartas que quieras. **Solo para jugadores que estén en la arena 6 o superior.
「Bernard Chong Golden Edition」は4つのフェーズに分かれています。
第1フェーズ (2月17日~20日・2月24日~27日)
1000人大会が32回開催され、誰でも自由に参加することができます。
第2フェーズ (3月3日~6日・3月10日~13日)
第1フェーズで勝ち抜いた256人の選手によるトーナメント戦で、8回挑戦できます。各トーナメントの決勝進出者2名のみが第3フェーズに進出することができます。
第3フェーズ (3月17日~20日)
進出した16人の選手たちは8人ずつ2グループに分かれて戦います。各グループの上位4名が次のフェーズ、グランドファイナルに参加できます。
第4フェーズ (3月26日)
第3フェーズから進出した8人の選手が戦い、優勝者は賞金とゴールドケットを獲得できます。
📺 動画で確認したい方はこちら！
BENEFICIOS DEL PASS ROYALE
Si adquieres el Pass Royale, desbloqueas de inmediato los siguientes beneficios:
Entradas ilimitadas a los desafíos especiales
Desbloqueo automático de cofres
(puedes poner en cola de espera tu próximo cofre para que empiece a desbloquearse automáticamente)
Rayos en todos los cofres del Pass Royale y en los cofres de coronas
Tu nombre en color dorado
Regalos para los aliados del clan
挑戰者們，大家好！
今年首場社群賽事Bernard Chong Cup Golden Edition（以下簡稱為BCC GOLDEN）將由Bren Chong組織舉辦。參加該賽事將有機會贏得晉級全球總決賽的黃金門票。
CAJA FUERTE
Alcanza las 35 marcas de recompensas para desbloquear tu caja fuerte, en la que podrás almacenar oro extra.
Por cada 10 coronas que ganes, se añadirá 250 de oro a tu caja fuerte hasta que se llene.
Puedes reclamar todo el oro al final de la temporada.
BCC GOLDEN將分為4個階段：
第1階段：海選賽
2月17日至20日、2月24日至27日
32場千人聯賽，每場1000人參賽。
每位選手一天最多可報名2場千人聯賽。
每場千人聯賽前8名將晉級下一階段。
第2階段：單淘汰賽
3月3日至6日、3月10日至13日
256名選手將參加最多8個單淘汰賽。
每場單淘汰賽前2名將晉級下一階段。
第3階段：分組循環賽
3月17日至20日
16名選手將分為2組，每組8人。
每組前4名將晉級總決賽。
第4階段：總決賽
3月26日
8名頂尖選手廝殺對決，冠軍將能贏得黃金門票！
¿CÓMO FUNCIONA EL PASS ROYALE?
Juega y acumula coronas para avanzar en las marcas de recompensas del Pass Royale y conseguir nuevas recompensas.
CON EL PASS ROYALE
Cada marca de recompensas se desbloquea con 10 coronas. Cada marca contiene una recompensa del Pass Royale y un cofre de coronas.
No hay tiempos de espera para desbloquear las marcas de recompensas, así que basta con ganar coronas para desbloquearlas.
GRATIS
En cada marca de recompensas hay un cofre de coronas.
Cada 24 horas se desbloquea una nueva marca de recompensas. Pero durante el fin de semana, se desbloquean dos marcas cada 24 horas.
La última marca de cada temporada contiene un cofre legendario en vez de un cofre de coronas.
Los cofres de coronas se acumulan a lo largo de la temporada. Por lo tanto, no hay problema si no llegas a desbloquear uno por día.
Puedes ganar coronas en todos los modos de juego, menos en el modo de entrenamiento, en las batallas amistosas y en los torneos privados.
JUGADORES SIN PASS ROYALE
¿No tienes un Pass Royale? Aun así, conseguirás las siguientes recompensas:
34 cofres de coronas
(que contienen
Gemas
y cartas de todas las calidades)
Un cofre legendario gratis
(si estás en la arena 6 o superior al comienzo de la temporada)
¿CÓMO SE CONSIGUE EL PASS ROYALE?
Abre Clash Royale.
Toca «Pass Royale» en la parte superior de la pantalla o en la tienda.
Compra el Pass Royale.
¡Listo! Ya tienes el Pass Royale. Disfruta de las recompensas exclusivas. ¡Mucha suerte en la temporada 13!
El Pass Royale tendrá validez durante la temporada en la que se compre (por ejemplo, durante la temporada 13).