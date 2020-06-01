PASS ROYALE TEMPORADA 12
KK19212，一个天梯上让人闻风丧胆的ID，唯一K神，CRL征战四载的老将。作为又一位以天才少年身份出道的选手，KK早在2018年就开启了职业生涯，去年跟随PONOS战队征战东方赛区，更让中国观众近距离欣赏到K神的风采。一直是世界一流但一直缺少一个重磅冠军，成为K神的心头之痛。今年的全球总决赛KK有机会夺冠吗？一起来分析一波~
K神今年的全球总决赛之路可谓是轻轻松松但是又有遗憾。作为一位著名的天梯大神，KK本赛季显然改变了竞技的重点，天梯只是洒洒水、混混分，把精力更多地放到比赛上。全年八个赛季，KK一共5次突破瑞士轮，而且5次都打出了瑞士轮9胜以上的发挥，实力强到恐怖。5次32进8双循环赛，KK也有3次打出了5胜以上的表现，最终两次晋级月度决赛。但KK的遗憾正来自月度决赛，两次参加月度决赛，KK一次季军一次亚军，而且最后的关键比赛中自己也出现了不少不应该的失误，如此实力却没能夺冠，成为困扰K神的心魔。
作为名副其实的亚洲最强一档战力，KK除了CRL外还通过各种三方赛事再次证明着自己的实力。今年BCC和Queso Cup四届大赛，KK除了Queso Cup秋季赛淹死在亚洲之外，其他三次全部杀出亚洲、打进全球总决赛。BCC第二季是亚洲第四，BCC第三季更是亚洲冠军，Queso Cup夏季赛也是亚洲季军，不过KK的问题在于每次都能在亚洲赛区取得前四的好成绩，但来到全球总决赛的舞台、面对欧美高手时又总是棋差一招，莫非是KK打亚洲选手很厉害，但总被欧美选手克制？这一点到了全球总决赛可相当致命。
除了四届三方大赛，比赛狂魔KK堪称是有比赛就参加，非常之勤奋。CRSC第二季他随日本队拿到了赛区冠军、个人赛也是打进总决赛前10，宝石杯和Mugi组队打进了8强，NT世界杯跟随日本队也是止步8强，一些低级别的团体赛倒是收获了不少冠军。看得出KK非常希望通过不断地参加比赛保持自己的状态，为的就是今年最后的CRL全球总决赛。
70 MARCAS DE RECOMPENSAS PARA DESBLOQUEAR
35 recompensas del Pass Royale
35 recompensas GRATIS
作为一名已经打了多年职业的老选手，KK的卡池自然不会有太大的问题。今年CRL八个赛季，KK使用最多的五大核心是皇家巨人、矿工、墓园、电巨和皇家猪，使用率超过5%的核心还有迫击炮、飞桶、野猪、气球、攻城槌和天狗，除了水人、电磁炮、X弩三个超冷门核心没玩过以外其他全部都玩过，卡组风格可谓是可大可小、可快可慢，胜率也是一线选手该有的优秀的水平，说一句K神是卡组海绝对不过分。
但KK纵然是卡组海玩家，也有一个非常致命的弱点，那就是实在是太太太喜欢玩家驹了。众所周知，皇家巨人尤其是大闪家驹是KK绝中绝的绝活，对家驹充满了偏爱，22%的登场率和77%的胜率也都到了夸张的程度。正因如此，对手一定会对KK的家驹进行疯狂针对，要知道决斗模式3局抓到1局，这个BO3的赢面就非常大了。另外有着世界第一飞桶美名的KK，桶的胜率也过于夸张，在使用率高达8%的情况下有91%的胜率，这也必然会遭到对手疯狂地抓卡组。所以KK的这两手绝活拿不拿成为一个大问题，不拿，其他的核心没这么厉害，拿了又大概率被抓，考验KK抉择的时候到了。
35 MARCAS DE RECOMPENSAS DEL PASS ROYALE
Estas son algunas de las recompensas del Pass Royale:
Reacción
y
aspecto para las torres
exclusivos
40 000 de
oro
6 cofres
relámpago
del Pass Royale
3 cofres relámpago
especiales
del Pass Royale
(contienen cartas especiales)
4 cofres relámpago
épicos
del Pass Royale
(contienen cartas épicas)
4
fichas de cambio
Hasta
7 rayos
por cofre*
¡1 cofre legendario!
Contiene una carta legendaria
**
Oro de la Caja Fuerte extra (hasta un máximo de 25,000)
*Con los rayos puedes reemplazar ciertas cartas por otras, y así tener mayor probabilidad de obtener las cartas que quieras. **Solo para jugadores que estén en la arena 6 o superior.
相信眼尖的兄弟们也已经看出来了，KK也是亚军&季军俱乐部的老牌会员了，虽然有着无比辉煌的职业生涯，但一直缺少一个重量级的冠军头衔，每一次总是离最后的登顶巅峰差那么临门一脚，跟Morten和九月之前的嗨尔堪称一时瑜亮。不过前段时间，KK在社交平台上宣称为自己制定了一个今年全球总决赛夺冠的热血计划，让我们祝福这位年轻的“老将”再燃一回、不留遗憾吧！
KK和Egor接连登台，让全球总决赛的选手介绍看起来越来越恐怖，明天，又一位以天才少年之名出道的选手华丽来袭，外星人、人工智能、日本最强到来，你准备好了吗？
BENEFICIOS DEL PASS ROYALE
Si adquieres el Pass Royale, desbloqueas de inmediato los siguientes beneficios:
Entradas ilimitadas a los desafíos especiales
Desbloqueo automático de cofres
(puedes poner en cola de espera tu próximo cofre para que empiece a desbloquearse automáticamente)
Rayos en todos los cofres del Pass Royale y en los cofres de coronas
Tu nombre en color dorado
Regalos para los aliados del clan
CAJA FUERTE
Alcanza las 35 marcas de recompensas para desbloquear tu caja fuerte, en la que podrás almacenar oro extra.
Por cada 10 coronas que ganes, se añadirá 250 de oro a tu caja fuerte hasta que se llene.
Puedes reclamar todo el oro al final de la temporada.
¿CÓMO FUNCIONA EL PASS ROYALE?
Juega y acumula coronas para avanzar en las marcas de recompensas del Pass Royale y conseguir nuevas recompensas.
CON EL PASS ROYALE
Cada marca de recompensas se desbloquea con 10 coronas. Cada marca contiene una recompensa del Pass Royale y un cofre de coronas.
No hay tiempos de espera para desbloquear las marcas de recompensas, así que basta con ganar coronas para desbloquearlas.
GRATIS
En cada marca de recompensas hay un cofre de coronas.
Cada 24 horas se desbloquea una nueva marca de recompensas. Pero durante el fin de semana, se desbloquean dos marcas cada 24 horas.
La última marca de cada temporada contiene un cofre legendario en vez de un cofre de coronas.
Los cofres de coronas se acumulan a lo largo de la temporada. Por lo tanto, no hay problema si no llegas a desbloquear uno por día.
Puedes ganar coronas en todos los modos de juego, menos en el modo de entrenamiento, en las batallas amistosas y en los torneos privados.
JUGADORES SIN PASS ROYALE
¿No tienes un Pass Royale? Aun así, conseguirás las siguientes recompensas:
34 cofres de coronas
(que contienen
Gemas
y cartas de todas las calidades)
Un cofre legendario gratis
(si estás en la arena 6 o superior al comienzo de la temporada)
¿CÓMO SE CONSIGUE EL PASS ROYALE?
Abre Clash Royale.
Toca «Pass Royale» en la parte superior de la pantalla o en la tienda.
Compra el Pass Royale.
¡Listo! Ya tienes el Pass Royale. Disfruta de las recompensas exclusivas. ¡Mucha suerte en la temporada 12!
El Pass Royale tendrá validez durante la temporada en la que se compre (por ejemplo, durante la temporada 12).