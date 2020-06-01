Estas son algunas de las recompensas del Pass Royale:



Reacción y aspecto para las torres exclusivos



40 000 de oro

6 cofres relámpago del Pass Royale



3 cofres relámpago especiales del Pass Royale (contienen cartas especiales)

4 cofres relámpago épicos del Pass Royale (contienen cartas épicas)

4 fichas de cambio

Hasta 7 rayos por cofre*



¡1 cofre legendario! Contiene una carta legendaria **



Oro de la Caja Fuerte extra (hasta un máximo de 25,000)



*Con los rayos puedes reemplazar ciertas cartas por otras, y así tener mayor probabilidad de obtener las cartas que quieras. **Solo para jugadores que estén en la arena 6 o superior.