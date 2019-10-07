Pass Royale Temporada 4
¿QUÉ ES EL PASS ROYALE?
El Pass Royale te permite adquirir beneficios y recompensas únicas durante toda la temporada.
¡Gana coronas para desbloquear las marcas de recompensas de la tercera temporada del Pass Royale y los cofres de coronas!
동남아시아 지역의 젊은 피 Naruto와 일본의 Over Kazuto가 첫 번째로 대결을 펼치게 됩니다! 지난 시드 위크에서 아쉽게 10위 자리에 머물게 된 Naruto는 과연 '스타' 자리를 지킬 수 있을지, 오늘 저녁 생중계를 통해 확인하세요!
동남아시아 지역의 또 다른 젊은 피 Tattoos는 뛰어난 실력을 갖고 있는 일본의 PANDORA와 맞붙게 되었는데요. 힘겨운 싸움이 될 수 있겠지만, 전투를 시작하기 전까지는 누가 승리를 가져갈지 모릅니다!
세 번째 매치는 잘 알려지지 않은 중국의 십대 선수 Qing Ge가 한국의 베테랑 Sado에 도전하게 됩니다! 베일에 가려진 Qing Ge는 과연 Sado의 앞길을 가로막을 수 있을지 지켜보세요!
CAJA FUERTE
Una vez complete todas las 35 Marcas, ¡la Caja Fuerte aparece y la puedes empezar a llenar! El Oro Extra te permite conseguir más Oro.
¡A cada 10 Coronas se añaden 250 de Oro Extra a la Caja Fuerte hasta que esta se llene!
Reclama todo tu Oro Extra al final de la Temporada.
¿CÓMO FUNCIONA EL PASS ROYALE?
Juega y acumula coronas para avanzar en las marcas de recompensas del Pass Royale y conseguir nuevas recompensas.
CON EL PASS ROYALE
Cada marca de recompensas se desbloquea con 10 coronas. Cada marca contiene una recompensa del Pass Royale y un cofre de coronas.
No hay tiempos de espera para desbloquear las marcas de recompensas, así que basta con ganar coronas para desbloquearlas.
GRATIS
En cada marca de recompensas hay un cofre de coronas.
Cada 24 horas se desbloquea una nueva marca de recompensas. Pero durante el fin de semana, se desbloquean dos marcas cada 24 horas.
La última marca de cada temporada contiene un cofre legendario en vez de un cofre de coronas.
Los cofres de coronas se acumulan a lo largo de la temporada. Por lo tanto, no hay problema si no llegas a desbloquear uno por día.
Puedes ganar coronas en todos los modos de juego, menos en el modo de entrenamiento, en las batallas amistosas y en los torneos privados.
JUGADORES SIN PASS ROYALE
¿No tienes un Pass Royale? Aun así, conseguirás las siguientes recompensas:
34 cofres de coronas (que contienen gemas y cartas de todas las calidades)
Un cofre legendario gratis
(si estás en la arena 7 o superior al comienzo de la temporada)
¿CÓMO SE CONSIGUE EL PASS ROYALE?
Abre Clash Royale.
Toca «Pass Royale» en la parte superior de la pantalla o en la tienda.
Compra el Pass Royale.
¡Listo! Ya tienes el Pass Royale. Disfruta de las recompensas exclusivas. ¡Mucha suerte en la temporada 4!
El Pass Royale tendrá validez durante la temporada en la que se compre (por ejemplo, durante la temporada 4).
RAIKIJONES와 Asher는 CRL Asia에서 싸워본 적이 있기 때문에 서로 친숙합니다. 그래서 이 둘의 매치는 더욱 기대가 되네요!