Una vez complete todas las 35 Marcas, ¡la Caja Fuerte aparece y la puedes empezar a llenar! El Oro Extra te permite conseguir más Oro.

¡A cada 10 Coronas se añaden 250 de Oro Extra a la Caja Fuerte hasta que esta se llene!

Reclama todo tu Oro Extra al final de la Temporada.