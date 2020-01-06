Pass Royale (temporada 7)
¿QUÉ ES EL PASS ROYALE?
El Pass Royale te permite adquirir beneficios y recompensas únicas durante toda la temporada.
¡Gana coronas para desbloquear las marcas de recompensas de la séptima temporada del Pass Royale, los cofres de coronas y la caja fuerte!
CONTENIDO EXCLUSIVO
Disponible solo durante la temporada 7: Festival Lunar
Aspecto para las torres de farolillo
Reacción exclusiva
Una vez que lo hayas desbloqueado, lo tendrás para siempre, pero solo puede conseguirse durante la temporada 7.
35 MARCAS DE RECOMPENSAS
Estas son algunas de las recompensas del Pass Royale:
Reacción
y
aspecto para las torres
exclusivos
40 000 de
oro
6 cofres
relámpago
del Pass Royale
3 cofres relámpago
especiales
del Pass Royale
(contienen cartas especiales)
4 cofres relámpago
épicos
del Pass Royale
(contienen cartas épicas)
4
fichas de cambio
Hasta
7 rayos
por cofre*
¡1 cofre legendario!
Contiene una carta legendaria
**
*Con los rayos puedes reemplazar ciertas cartas por otras, y así tener mayor probabilidad de obtener las cartas que quieras.
**Solo para jugadores que estén en la arena 6 o superior.
BENEFICIOS DEL PASS ROYALE
Si adquieres el Pass Royale, desbloqueas de inmediato los siguientes beneficios:
Entradas ilimitadas a los desafíos especiales
Desbloqueo automático de cofres
(puedes poner en cola de espera tu próximo cofre para que empiece a desbloquearse automáticamente)
Rayos en todos los cofres del Pass Royale y en los cofres de coronas
Tu nombre en color dorado
Regalos para los aliados
CAJA FUERTE
Alcanza las 35 marcas de recompensas para desbloquear tu caja fuerte, en la que podrás almacenar oro extra.
Por cada 10 coronas que ganes, se añadirá 250 de oro a tu caja fuerte hasta que se llene.
Puedes reclamar todo el oro al final de la temporada.
¿CÓMO FUNCIONA EL PASS ROYALE?
Juega y acumula coronas para avanzar en las marcas de recompensas del Pass Royale y conseguir nuevas recompensas.
CON EL PASS ROYALE
Cada marca de recompensas se desbloquea con 10 coronas. Cada marca contiene una recompensa del Pass Royale y un cofre de coronas.
No hay tiempos de espera para desbloquear las marcas de recompensas, así que basta con ganar coronas para desbloquearlas.
GRATIS
En cada marca de recompensas hay un cofre de coronas.
Cada 24 horas se desbloquea una nueva marca de recompensas. Pero durante el fin de semana, se desbloquean dos marcas cada 24 horas.
La última marca de cada temporada contiene un cofre legendario en vez de un cofre de coronas.
Los cofres de coronas se acumulan a lo largo de la temporada. Por lo tanto, no hay problema si no llegas a desbloquear uno por día.
Puedes ganar coronas en todos los modos de juego, menos en el modo de entrenamiento, en las batallas amistosas y en los torneos privados.
第5賽季經過昨夜高潮迭起的激戰對決後，KK、Lucas以絕佳狀態領先群雄！
首日賽程暫告一段落，KK、Lucas保持兩場全勝，Ruben、Wallace、Kodigo與Tico一勝一敗，而出人意料的是第1種子Viiper昨晚狀態不佳提前落馬，第6種子Surg TS也不敵Kodigo跟著被淘汰。
今晚22點，由敗者組的兩場對決拉開戰幕，緊接著勝者組也將開戰，究竟在驚喜連連的本賽季中，還會上演什麼樣讓人意外的戲碼呢？鎖定中文賽事頻道全程直播答案即將揭曉！
如果還沒看過昨日賽程，想重溫對戰？請觀看直播存檔。
¿CÓMO SE CONSIGUE EL PASS ROYALE?
Abre Clash Royale.
Toca «Pass Royale» en la parte superior de la pantalla o en la tienda.
Compra el Pass Royale.
¡Listo! Ya tienes el Pass Royale. Disfruta de las recompensas exclusivas. ¡Mucha suerte en la temporada 7!
El Pass Royale tendrá validez durante la temporada en la que se compre (por ejemplo, durante la temporada 7).
本日看點
本日將從敗者組第二輪展開，再依序進行勝者組第三輪、敗者組第三輪與第四輪，最終進行決賽。決賽若由敗者組第一的選手取得該場勝利，則將加賽一場。本日首三場對決如下：