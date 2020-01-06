Estas son algunas de las recompensas del Pass Royale:



Reacción y aspecto para las torres exclusivos

40 000 de oro

6 cofres relámpago del Pass Royale

3 cofres relámpago especiales del Pass Royale (contienen cartas especiales)

4 cofres relámpago épicos del Pass Royale (contienen cartas épicas)

4 fichas de cambio

Hasta 7 rayos por cofre*

¡1 cofre legendario! Contiene una carta legendaria **

*Con los rayos puedes reemplazar ciertas cartas por otras, y así tener mayor probabilidad de obtener las cartas que quieras.

**Solo para jugadores que estén en la arena 6 o superior.