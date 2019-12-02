Pass Royale Temporada 6
¿QUÉ ES EL PASS ROYALE?
El Pass Royale te permite adquirir beneficios y recompensas únicas durante toda la temporada.
¡Gana coronas para desbloquear las marcas de recompensas de la temporada 6 del Pass Royale y los cofres de coronas!
BenZer Ridel
Soloman
前W.EDGM戰隊的領袖Soloman終於重返大賽舞台！在過往CRL戰隊時期的6個賽季裡，Soloman共拿到3座亞軍以及2019年世界亞軍，屢屢鎮守在戰隊的最後一道關卡力挽狂瀾，堪稱最強的無冕之王。今年CRL重歸個人賽後，Soloman雖然還未殺進月度32強，但四個賽季也拿到121分，並持續努力中，此次來到天王爭霸賽的舞台，Soloman必將全力以赴爭奪一席天王寶座。
Healheheart
Healheheart回來了！在參加天王爭霸賽前還是無名之輩，但Healheheart以其天馬行空的牌組和敢打敢拼的衝勁在初始排位賽拿到第3名，表現極為亮眼。雖然在第2週挑戰賽被Xiake完敗出局，但Healheheart還是努力不懈在最後一週歸來，又一次從預選賽殺出血路，此次以挑戰者身份前來挑戰的他，會選擇Xiake作為自己的復仇對象嗎？讓我們拭目以待。
Runadora
Runadora名氣並不算特別大，沒有太多驕人的成績，天梯最高盃數也並不恐怖。但能從激烈競爭的日本賽區脫穎而出，Runadora一定有其獨到之處，從去年起我們也能經常在各項第三方賽事中看到他的身影，此次前來挑戰，Runadora能否一戰成名？讓我們拭目以待！
¿CÓMO SE CONSIGUE EL PASS ROYALE?
Abre Clash Royale.
Toca «Pass Royale» en la parte superior de la pantalla o en la tienda.
Compra el Pass Royale.
¡Listo! Ya tienes el Pass Royale. Disfruta de las recompensas exclusivas. ¡Mucha suerte en la temporada 6!
El Pass Royale tendrá validez durante la temporada en la que se compre (por ejemplo, durante la temporada 6).
與Runadora來自同樣賽區的washio同樣是神祕低調，從資料上看，washio不論是天梯數、個人戰績還是今年的CRL參賽資歷都沒有太大的亮點，但兩次獲得20勝勳章、天梯最高136名、全球錦標賽最高172名都證明他也是一位路人中的頂尖玩家。究竟低調出戰的washio能否打出身價？