Pass Royale (temporada 8)
이번 주말, 클래시 로얄 스타 챔피언십 시즌 2의 시드 위크를 통해 스타 10명의 전설적인 경기가 시작됩니다!🎉
누가 첫 번째 주간 챔피언을 차지하게 될까요?
이번 주 토요일과 일요일 오후 6시, 생중계를 통해 직접 확인해보세요!
CONTENIDO EXCLUSIVO
Disponible solo durante la temporada 8: Retorno Legendario
Aspecto para las torres de Tronco Legendario
Reacción exclusiva del Fantasma Real
Una vez que lo hayas desbloqueado, lo tendrás para siempre, pero solo puede conseguirse durante la temporada 8.
35 MARCAS DE RECOMPENSAS
Estas son algunas de las recompensas del Pass Royale:
Reacción
y
aspecto para las torres
exclusivos
40 000 de
oro
6 cofres
relámpago
del Pass Royale
3 cofres relámpago
especiales
del Pass Royale
(contienen cartas especiales)
4 cofres relámpago
épicos
del Pass Royale
(contienen cartas épicas)
4
fichas de cambio
Hasta
7 rayos
por cofre*
¡1 cofre legendario!
Contiene una carta legendaria
**
*Con los rayos puedes reemplazar ciertas cartas por otras, y así tener mayor probabilidad de obtener las cartas que quieras.
**Solo para jugadores que estén en la arena 6 o superior.
BENEFICIOS DEL PASS ROYALE
Si adquieres el Pass Royale, desbloqueas de inmediato los siguientes beneficios:
Entradas ilimitadas a los desafíos especiales
Desbloqueo automático de cofres
(puedes poner en cola de espera tu próximo cofre para que empiece a desbloquearse automáticamente)
Rayos en todos los cofres del Pass Royale y en los cofres de coronas
Tu nombre en color dorado
Regalos para los aliados
CAJA FUERTE
Alcanza las 35 marcas de recompensas para desbloquear tu caja fuerte, en la que podrás almacenar oro extra.
Por cada 10 coronas que ganes, se añadirá 250 de oro a tu caja fuerte hasta que se llene.
Puedes reclamar todo el oro al final de la temporada.
¿CÓMO FUNCIONA EL PASS ROYALE?
Juega y acumula coronas para avanzar en las marcas de recompensas del Pass Royale y conseguir nuevas recompensas.
CON EL PASS ROYALE
Cada marca de recompensas se desbloquea con 10 coronas. Cada marca contiene una recompensa del Pass Royale y un cofre de coronas.
No hay tiempos de espera para desbloquear las marcas de recompensas, así que basta con ganar coronas para desbloquearlas.
GRATIS
En cada marca de recompensas hay un cofre de coronas.
Cada 24 horas se desbloquea una nueva marca de recompensas. Pero durante el fin de semana, se desbloquean dos marcas cada 24 horas.
La última marca de cada temporada contiene un cofre legendario en vez de un cofre de coronas.
Los cofres de coronas se acumulan a lo largo de la temporada. Por lo tanto, no hay problema si no llegas a desbloquear uno por día.
Puedes ganar coronas en todos los modos de juego, menos en el modo de entrenamiento, en las batallas amistosas y en los torneos privados.
JUGADORES SIN PASS ROYALE
¿No tienes un Pass Royale? Aun así, conseguirás las siguientes recompensas:
34 cofres de coronas (que contienen gemas y cartas de todas las calidades)
Un cofre legendario gratis
(si estás en la arena 6 o superior al comienzo de la temporada)
2021 클래시 로얄 스타 챔피언십 시즌 2
클래시 로얄 스타 챔피언십 시즌 2는 시드 위크, 6번의 스타 피라미드 위크, 그리고 이틀간의 그랜드 파이널까지 총 3단계를 통해 16일 동안 진행됩니다. 경기는 토요일과 일요일 오후 6시에 시작됩니다.