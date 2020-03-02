Pass Royale Temporada 9
¿QUÉ ES EL PASS ROYALE?
El Pass Royale te permite adquirir beneficios y recompensas únicas durante toda la temporada.
¡Gana coronas para desbloquear las marcas de recompensas de la nona temporada del Pass Royale, los cofres de coronas y la caja fuerte!
CONTENIDO EXCLUSIVO
Disponible solo durante la temporada 9: Cumpleaños Royale
Aspecto para las torres de Fortaleza de azúcar
Reacción exclusiva del cuarto aniversario de la Curandera Guerrera
Una vez que lo hayas desbloqueado, lo tendrás para siempre, pero solo puede conseguirse durante la temporada 9.
70 RECOMPENSAS PARA DESBLOQUEAR
35 marcas de recompensas del Pass Royale
35 marcas de recompensas GRATIS
35 MARCAS DE RECOMPENSAS DEL PASS ROYALE
Estas son algunas de las recompensas del Pass Royale:
Reacción
y
aspecto para las torres
exclusivos
40 000 de
oro
6 cofres
relámpago
del Pass Royale
3 cofres relámpago
especiales
del Pass Royale
(contienen cartas especiales)
4 cofres relámpago
épicos
del Pass Royale
(contienen cartas épicas)
4
fichas de cambio
Hasta
7 rayos
por cofre*
¡1 cofre legendario!
Contiene una carta legendaria
**
*Con los rayos puedes reemplazar ciertas cartas por otras, y así tener mayor probabilidad de obtener las cartas que quieras.
**Solo para jugadores que estén en la arena 6 o superior.
BENEFICIOS DEL PASS ROYALE
Si adquieres el Pass Royale, desbloqueas de inmediato los siguientes beneficios:
Entradas ilimitadas a los desafíos especiales
Desbloqueo automático de cofres
(puedes poner en cola de espera tu próximo cofre para que empiece a desbloquearse automáticamente)
Rayos en todos los cofres del Pass Royale y en los cofres de coronas
Tu nombre en color dorado
Regalos para los aliados
CAJA FUERTE
Alcanza las 35 marcas de recompensas para desbloquear tu caja fuerte, en la que podrás almacenar oro extra.
Por cada 10 coronas que ganes, se añadirá 250 de oro a tu caja fuerte hasta que se llene.
Puedes reclamar todo el oro al final de la temporada.
今天上午，首届东亚电竞锦标赛（E-Sports Championships East Asia，以下简称ECEA）揭幕，在率先进行的两场皇室战争项目的比赛中，实力强劲的韩国代表队连胜日本和中国提前晋级决赛，中国代表队和日本代表队则要在明天10:30展开生死大战，争夺另一张决赛门票！
JUGADORES SIN PASS ROYALE
首场比赛在东道主韩国代表队和日本代表队之间进行，派出SandBox、Line、JupiterKing、Sado梦幻阵容的韩国开赛前就被看作是夺冠大热门，比赛进程也印证了这一点。首盘1V1，Line在先丢一局的情况下逆转Endo。第二盘KOH，韩国首发出战的JupiterKing直接连杀Kitassyan、Himawari和JACK完成一穿三，韩国甚至不出SandBox就实现零封。
¿CÓMO SE CONSIGUE EL PASS ROYALE?
Abre Clash Royale.
Toca «Pass Royale» en la parte superior de la pantalla o en la tienda.
Compra el Pass Royale.
¡Listo! Ya tienes el Pass Royale. Disfruta de las recompensas exclusivas. ¡Mucha suerte en la temporada 9!
El Pass Royale tendrá validez durante la temporada en la que se compre (por ejemplo, durante la temporada 9).
稍作休整，中国代表队闪亮登场，队员们身着印有国旗的统一队服，更让此役的仪式感满满。强强对话，首盘1V1，中国代表队和韩国代表队都不约而同祭出自己的头牌，Higher大战SandBox。首局，Higher选择小费冰人墓园，SandBox则是绝活皇家巨人，大闪秒杀炸弹塔、婆婆克死墓园，Higher卡组被爆无力回天、先丢一分。
第二局，Higher换上自己独创的超骑暗夜羊骑套，SandBox则是另一绝活龙骑墓园。比赛中两人高手过招、以防守为主，起初都打不到什么血量。Higher在血量稍微落后的情况下，一波超骑连环进攻助羊骑撞塔，一波灵性刺客溜进场A出两下，最终算血获胜、扳平比分。
决胜局，Higher拿出一套没有斩杀的飞桶炸弹兵，SandBox则是超骑羊。无限小费进攻的Higher一度把不好解桶的SandBox打到100血量，胜利触手可及。但绝境中的沙盒突然爆发，连续超骑完美解桶、电法完美解桶、牢笼预判公主，并最后抓住Higher电塔先下、一招超骑挤羊成功撞塔逆天翻盘。韩国1比0领先。
第二盘KOH，新人Angel为中国代表队打头阵，但面对世界冠军Line，Angel卡组赌错，卫队皇家猪完全打不了墓园，Line轻松取胜。第二局Cooper登场救主再战Line，操刀超骑矿炸套的Cooper全场压着Line打，赚费之后就沉底超骑，走到桥头跟上王子冲锋，继而再次赚费无限沉底，此消彼长间，Cooper打得Line全场一次墓园都没下，成功扳回一城。
KOH第三局，Cooper对上Sado，Sado意外地挑选了狂暴电磁炮卡组，Cooper则是地震猪。比赛过程一波三折，Cooper前中期不断利用野猪抢血+各种神仙防守解双路，让电磁炮始终无功而返，自己也接近斩杀。但关键时刻，Cooper一波女枪先沉让防线火力不足，Sado找准机会洒下狂暴，黑王机甲瞬间进场，Cooper痛失好局、惨遭逆转。
面对赛点，中国代表队派出单王守底，Sado换上天狗矿工体系，单王则是王子大闪石。前期，单王看准时机趁你天狗进攻没费，桥头王子直接把Sado扎到300血。随后双倍中单王沉底石头接大闪破塔，并在最后几秒猎人抓住Sado斩杀的矿工，将KOH带入决胜局。
决胜局，单王操刀猎人矿炸对阵JupiterKing的大骷髅气球。单倍时间，单王一波着急洒毒陷入亏费，JupiterKing顺势沉底大骷髅组织最强一波，蝙蝠挤压气球+雪球迟缓后，JupiterKing气球秒杀炸弹塔后进场A出两下破塔，随后消耗流的单王再无力回天。中国代表队0-2不敌韩国代表队，后者连胜两场后锁定一个总决赛名额。