PASS ROYALE TEMPORADA 10
十大天王爭霸賽第4週金字塔積分賽，首日歷經高潮迭起的挑戰賽，次日Coco一路從金字塔底連續戰勝了Pmn | Hunter、Auk、PANDORA、Lim | Endo和Higher後奪冠，上演了不可思議的一穿五神話，證明自己的實力！
第1天戰況
第1場：KK VS Jiok CR
在KK與Jiok之間展開，KK沒有給對手太多機會，首局以雙龍精銳石帶走武神墓園，第2局Jiok換上藍胖冰旋風球，而KK則拿出皇巨姥姥漁大師應對，一路掌握節奏，最終以2比0守住天王之位。
第2場：Pmn|Hunter VS YAHHOSSUU
本場由Hunter迎戰YAHHOSSUU，YAHHOSSUU以皇巨牌組上場，Hunter則選擇電巨，雖然戴上牢籠看似可防對手皇巨，但是對手手握大閃，最後被殺入，首局就由YAHHOSSUU拿下。而無退路的Hunter反而秀出操作，接連以皇豬衛隊、藍胖冰球擊倒對手，最終讓一追二，對手無功而返。
第3場：guoyuan VS Taoki
guoyuan與Taoki正面交鋒，首局Taoki的幽靈電塔鑽被對手皮卡地震羊壓制，守不住對手攻勢，第2局，guoyuan又發揮抓牌功力，以王子礦帶地獄塔，讓Taoki的天狗難以進攻，而電法又能守住地獄龍，最終Taoki無緣天王之位。
第4場：Cherax VS Coco
Cherax與Coco之爭，由Cherax先以武神墓園展現天王氣勢，雖然Coco的皇巨姥姥漁大師並非毫無機會，但沒能化解對手攻勢，首局Cherax取勝，然而Coco畢竟是參加過月度決賽的高手，隨即回穩狀態，以地震豬先下一城，接著進入決勝局，雙方超騎牌組內戰，Cherax雖帶上精銳，並利用礦工磨血，但攻勢屢屢被化解，最終Coco讓一追二勝出。
第5場：XYD VS Detect Proudwolf
Detect Proudwolf的金字塔首秀，與XYD展開廝殺，首局Detect Proudwolf拿出超騎羊，而對手則是雙王桶，Detect Proudwolf推進，對方難守，一波進塔取勝。接著XYD拿出速轉豬，被Detect Proudwolf的皇豬衛隊抓住，最終Detect Proudwolf挑戰成功。
第6場：Auk VS KICUFULI
新秀KICUFULI遇上戰將Auk，首局KICUFULI出乎意料以騎士墓園收下對決，然而從未在挑戰中失敗的Auk絕對不是好惹的，隨即以獨特的皇豬炮車回敬對手，進入決勝局，Auk超騎姥姥皇豬克制了對手的皇豬衛隊小電車，最終KICUFULI挑戰失敗。
第7場：Higher VS GGbond
剛拿到月度決賽冠軍的Higher手感正火熱，面對小將GGbond的挑戰，展現雙方差距，首局黑王墓園化解對手雙龍精銳石，第2局，超騎皇豬又壓制住對手黑王炮車墓園，最終Higher迅速以直落2帶走比賽。
第8場：PANDORA VS Houyi
挑戰賽最終場由PANDORA碰撞Houyi，首局Houyi想以狗礦牢籠取勝，然而對手武神墓園，帶上炮車，又有火球、雪球、弓箭與重甲能防守空中，再加上炸彈塔的拉扯，天狗不容易進塔，而靠礦工磨血也來不及，首局就由PANDORA收下，次局，PANDORA藍胖雙龍冰球，搭配進攻冰凍、旋風總能適時下出，最終守住自己的天王寶座。
Disponible solo durante la temporada 10: El Atraco
Aspecto para las torres de Casa del Árbol
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第1輪
第1輪，Coco和Pmn | Hunter率先開打。 Coco飛桶先下一城，Pmn | Hunter則用狗球還以顏色。決勝局，Coco皇巨開局兩波錯開牢籠進攻直接鎖定勝利。同輪另一場對決，KK再次倒在guoyuan腳下，首局KK成功用衛隊針對到對手的王子體系，但第2局，guoyuan毒藥快0.5秒破塔扳回一分。決勝局，guoyuan熟悉的超騎精銳開局一波流衝破KK。連續兩週擊敗KK，向上攀升。
各局勝者牌組
第1輪第1場勝者牌組
第1輪第2場勝者牌組
第2輪
第2輪，Coco對決Auk。首局皇豬內戰Auk驚險獲勝，但第2局Coco換上速轉黑王礦套，徹底防守Auk的皇豬，自己則無限礦工獲勝。決勝局，Auk墓園對陣Coco的皇巨，Auk一波看到Coco姥姥先下選擇墓園接火球，但Coco快速刷出第二個姥姥，咒術而生的小豬配合皇巨反打Auk，Auk倒地，Coco繼續前進。同輪另一場，guoyuan面對Detect Proudwolf，兩人也是一路激戰，前者先以皮卡地震羊收下首局勝利，後者則用迫炮礦拿下第2局，決勝局，guoyuan想以精銳換路一波帶走，但被Detect Proudwolf蠻羊反拉秀死精銳、瘋狂賺費，左路直接大軍進塔帶走勝利。
各局勝者牌組
第2輪第1場勝者牌組
第2輪第2場勝者牌組
第3輪
第3輪，Coco繼續向上挑戰PANDORA。首局兩人皇豬內戰，PANDORA一波橋頭豬正好抓到Coco沉底超騎拿下勝利。但第2局PANDORA出現致命失誤，火球空砸滿盤皆輸，Coco抓住機會扳平比分。決勝局，Coco拿出迫炮炸彈礦，PANDORA則是皇豬衛隊，解不了火槍，最終被Coco擊倒。另一邊對決，Higher和Detect Proudwolf正面交鋒，首局Higher迫炮礦戲耍對手的皇豬，一波橋頭保迫炮鎖定勝局。第2局兩人則是上演超騎皇豬內戰，Higher沒有給對手太多機會，早早確定優勢後在橋頭以神箭造成大量傷害，挺進下一輪。
各局勝者牌組
第3輪第1場勝者牌組
第3輪第2場勝者牌組
第4輪
勢不可擋的Coco對決3連冠的Lim | Endo。首局Lim | Endo幽靈皇巨先聲奪人，但第2局Coco炸彈塔抓到對手的皇豬挽回一分。決勝局，Lim | Endo幽靈皇巨對上Coco墓園，Lim | Endo在觸發國王塔後慢慢打回局勢，一度血量反超，但卻處理墓園滾木早下，被Coco絕殺，Coco進入決賽。另一場對決，Higher迎戰Panda。首局Higher超騎對倒Panda的地震豬，第2局，Panda繼續地震豬不換卡，Higher則是皇豬牌組。兩人纏鬥至最後時刻，Higher以60滴血落敗。決勝局，兩人礦工內戰，又是跌宕起伏血量交替領先，最後Higher的滾木趕在Panda迫炮炮彈落地前0.1秒完成破塔，晉級決賽。
各局勝者牌組
第4輪第1場勝者牌組
第4輪第2場勝者牌組
決賽
在Cococ和Higher之間展開。首局Coco拿出一套礦球體系，讓只有姥姥和神箭對空的Higher不好處理，雖然Higher無限超騎皇豬給壓力，一度把對手打到只剩100血。但Coco還是抓住最後一波機會讓氣球進塔上演翻盤。第2局，Higher的墓園又被Coco早早用旋風觸發國王塔，隨後Coco仰賴礦工一鏟一鏟踏實磨血取勝。雖然Higher在第3局用超騎皇豬扳回一分，但Coco第4局以武神礦套上場，讓Higher的超騎寸步難行。面對武神、快遞、火球、滾木和電塔組成的堅固防守，Higher難以進攻，最終Coco帶走勝利，完成從金字塔底一穿五奪冠的超神表現！
各局勝者牌組
Coco拿下冠軍，Higher奪得亞軍，代表兩人可以在本週六挑戰賽中免於被挑戰，而緊追在後的則是Panda與Lim | Endo等，此外，三連霸的Lim | Endo由於敗下陣，故將在本迎接首次天王之位的保衛戰。
總積分榜上，三連霸的Lim | Endo積分最高，接著是近期表現亮眼的Higher，四大賽區各有選手上榜，Coco也憑藉著首個週冠軍挺進排行榜，挑戰賽將近尾聲，待6週金字塔積分賽結束後，個人積分前10名的選手將能參加天王爭霸個人賽，究竟會由誰出線？
而各大賽區的積分前三將組隊代表賽區爭奪最強賽區稱號，究竟之後各賽區代表會是誰呢？
本週六，第5週的挑戰賽即將來襲，究竟又有哪些高手前來挑戰？金字塔中第3至第10位的天王寶座是否將易主？！請記得本週六日17點鎖定日文賽事頻道觀看直播！更多消息持續留意賽事新聞！
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