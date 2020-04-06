第1場：KK VS Jiok CR

在KK與Jiok之間展開，KK沒有給對手太多機會，首局以雙龍精銳石帶走武神墓園，第2局Jiok換上藍胖冰旋風球，而KK則拿出皇巨姥姥漁大師應對，一路掌握節奏，最終以2比0守住天王之位。



第2場：Pmn|Hunter VS YAHHOSSUU

本場由Hunter迎戰YAHHOSSUU，YAHHOSSUU以皇巨牌組上場，Hunter則選擇電巨，雖然戴上牢籠看似可防對手皇巨，但是對手手握大閃，最後被殺入，首局就由YAHHOSSUU拿下。而無退路的Hunter反而秀出操作，接連以皇豬衛隊、藍胖冰球擊倒對手，最終讓一追二，對手無功而返。



第3場：guoyuan VS Taoki

guoyuan與Taoki正面交鋒，首局Taoki的幽靈電塔鑽被對手皮卡地震羊壓制，守不住對手攻勢，第2局，guoyuan又發揮抓牌功力，以王子礦帶地獄塔，讓Taoki的天狗難以進攻，而電法又能守住地獄龍，最終Taoki無緣天王之位。



第4場：Cherax VS Coco

Cherax與Coco之爭，由Cherax先以武神墓園展現天王氣勢，雖然Coco的皇巨姥姥漁大師並非毫無機會，但沒能化解對手攻勢，首局Cherax取勝，然而Coco畢竟是參加過月度決賽的高手，隨即回穩狀態，以地震豬先下一城，接著進入決勝局，雙方超騎牌組內戰，Cherax雖帶上精銳，並利用礦工磨血，但攻勢屢屢被化解，最終Coco讓一追二勝出。



第5場：XYD VS Detect Proudwolf

Detect Proudwolf的金字塔首秀，與XYD展開廝殺，首局Detect Proudwolf拿出超騎羊，而對手則是雙王桶，Detect Proudwolf推進，對方難守，一波進塔取勝。接著XYD拿出速轉豬，被Detect Proudwolf的皇豬衛隊抓住，最終Detect Proudwolf挑戰成功。



第6場：Auk VS KICUFULI

新秀KICUFULI遇上戰將Auk，首局KICUFULI出乎意料以騎士墓園收下對決，然而從未在挑戰中失敗的Auk絕對不是好惹的，隨即以獨特的皇豬炮車回敬對手，進入決勝局，Auk超騎姥姥皇豬克制了對手的皇豬衛隊小電車，最終KICUFULI挑戰失敗。



第7場：Higher VS GGbond

剛拿到月度決賽冠軍的Higher手感正火熱，面對小將GGbond的挑戰，展現雙方差距，首局黑王墓園化解對手雙龍精銳石，第2局，超騎皇豬又壓制住對手黑王炮車墓園，最終Higher迅速以直落2帶走比賽。



第8場：PANDORA VS Houyi

挑戰賽最終場由PANDORA碰撞Houyi，首局Houyi想以狗礦牢籠取勝，然而對手武神墓園，帶上炮車，又有火球、雪球、弓箭與重甲能防守空中，再加上炸彈塔的拉扯，天狗不容易進塔，而靠礦工磨血也來不及，首局就由PANDORA收下，次局，PANDORA藍胖雙龍冰球，搭配進攻冰凍、旋風總能適時下出，最終守住自己的天王寶座。

