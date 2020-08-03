Las recompensas Pass Royale incluyen:

Aspecto exclusivo de la Torre & Reacción

40.000 de Oro

6 x Cofres Relámpago

3 x Cofres Relámpago Especiales (¡Contiene cartas Especiales!)

4 x Cofres Relámpago Épicos (¡Cartas Épicas garantizadas!)

4 fichas de intercambio

Hasta 7 rayos por cofre *

1 Cofre legendario (¡Una carta legendaria garantizada!)**

Bonos de Oro extra (hasta 10.000 de oro)

* Los rayos te permiten reemplazar las cartas para tener una mejor oportunidad de conseguir las que quieres.



** Si estás en la Arena 6 o superior.