Pass Royale - Temporada 14
¿QUÉ ES EL PASS ROYALE?
¡Desbloquea las 70 marcas de recompensas ganando coronas en las batallas!
Pass Royale desbloquea recompensas y beneficios únicos de la temporada 14.
CONTENIDO EXCLUSIVO
¡Solamente disponible en la temporada 14!
Mega Torre (Aspecto de la Torre del Megacaballero)
Reacción exclusiva de la Arquera
Una vez desbloqueados, los tendrás para siempre, pero solo se pueden ganar con el Pass Royale durante la temporada 14.
70 NIVELES DE RECOMPENSA PARA DESBLOQUEAR
35 premios del Pass Royale
35 recompensas GRATUITAS
35 RECOMPENSAS DEL PASS ROYALE
Las recompensas Pass Royale incluyen:
Aspecto
exclusivo
de la Torre & Reacción
40.000 de
Oro
6 x
Cofres Relámpago
3 x
Cofres Relámpago Especiales
(¡Contiene cartas Especiales!)
4 x
Cofres Relámpago Épicos
(¡Cartas Épicas garantizadas!)
4
fichas de intercambio
Hasta
7 rayos por cofre
*
1
Cofre legendario
(¡Una carta legendaria garantizada!)**
Bonos de Oro
extra (hasta 10.000 de oro)
* Los rayos te permiten reemplazar las cartas para tener una mejor oportunidad de conseguir las que quieres.
** Si estás en la Arena 6 o superior.
VENTAJAS PASS ROYALE
Con el Pass Royale desbloqueas instantáneamente:
Reentradas
ilimitadas
para los desafíos especiales
Desbloqueo automático
del cofre (pone en la cola tu próximo cofre)
Rayos
en todos los cofres (Pass Royale y Coronas)
Un nombre dorado (
exclusivo
)
Regalos
para todos los miembros de tu clan
BONOS CAJA FUERTE
Después de que las 35 marcas hayan sido completadas, la caja fuerte estará disponible para ser llenada. Esto te permitirá recoger oro extra.
¡Cada 10 coronas ganadas añade 250 de oro hasta que tu caja fuerte esté llena!
Reclama todo el oro ahorrado al final de la temporada.
¿CÓMO FUNCIONA EL PASS ROYALE?
Simplemente jugando y ganando coronas, avanzarás en las marcas de Pass Royale y desbloquearás nuevas recompensas.
CON EL PASS ROYALE
Cada marca de recompensa requiere 10 coronas para desbloquearse. Un nivel contiene 1 recompensa Pass Royale y 1 cofre de corona.
No tienes un tiempo de espera para desbloquear las marcas de recompensa, así que todo lo que tienes que hacer es ganar coronas.
GRATIS
Cada marca de recompensa contiene 1 Cofre de corona.
Por cada 24 horas, se desbloqueará un nuevo nivel/marca de recompensas. ¡Excepto en los fines de semana, cuando 2 marcas se desbloquean a cada 24 horas!
¡La última marca de cada temporada contendrá un Cofre Legendario en lugar de un Cofre de corona normal!
Los cofres de coronas se apilan a lo largo de una temporada, ¡no te preocupes si no consigues desbloquear uno cada día!
Puedes ganar coronas en cualquier modo de juego excepto en el campo de entrenamiento, las batallas amistosas y los torneos privados.
JUGANDO SIN PASS ROYALE
¿No tienes Pass Royale? Puedes ganar los siguientes premios GRATUITOS:
34 cofres de coronas (contiene
gemas
y cartas de cualquier calidad)
1
COFRE LEGENDARIO
(si estás en la Arena 6 o más alto al comienzo de la temporada)
¿CÓMO CONSIGO EL PASS ROYALE?
Abre Clash Royale
Pulsa
Pass Royale en la parte superior de tu pantalla, o en la tienda
Comprar
Pass Royale
Enhorabuena... ¡ahora tienes Pass Royale!
Disfruta de las recompensas exclusivas y buena suerte en la temporada 14.
Pass Royale es válido para la temporada en la que se compra (la temporada 14, por ejemplo).