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4 nov 2019
Blog – Clash Royale

Pass Royale Temporada 5

卡牌勝率榜，炸彈兵、黑王、旋風、龍寶、牢籠、重甲和電巨連起來幾乎就是一套完整的電巨體系，在這個版本防守強悍又能強力推進，擁有非常大的舞台。小電車則是衛隊皇豬折磨套的關鍵配牌，在超騎體系中也有重要的發揮。滾木和滾桶則在高登場的同時保證了高勝率，不論是面對地面人海還是地面衝鋒，兩張卡牌都能起到性價比極高的作用。

核心登場榜

核心登場榜，礦工登頂絕對在意料之中，除了熱門的狗礦和迫炮礦以外，炸彈礦、速轉礦火球甚至是皮卡毒礦等體系都有登場機會，不愧是最強百變核心。墓園登場率沒有明顯下跌，但勝率有所下滑，跟全盛時期比有所差距。電巨以五五開的勝率攻占第三，超騎除了搭配皇豬外甚至還衍生出超騎平推的體系，迫炮作為雙核愛好者的另一絕活，以第五名登榜。

除了上榜核心外，天狗、皇豬、大皮卡、果凍和飛桶等體系也有一定的登場機會，野豬、氣球和石頭人體系則相對式微，並沒有太多選手使用。

Si adquieres el Pass Royale, desbloqueas de inmediato los siguientes beneficios:

  • Entradas ilimitadas a los desafíos especiales

  • Desbloqueo automático de cofres

    (puedes poner en cola de espera tu próximo cofre para que empiece a desbloquearse automáticamente)

  • Rayos en todos los cofres del Pass Royale y en los cofres de coronas

  • Tu nombre en color dorado

  • Regalos para compañeros del Clan

牌組榜單，超騎皇豬姥姥套成為當前最熱門牌組，有多達4張騙火球的卡牌，讓這套牌組發揮空間極大，飛行器和姥姥更是創造奇蹟的關鍵。電巨平推牌組高居第二，配牌都非常紮實，讓電巨可以放心大膽去換路，一波完整配合旋風大閃的進攻更是難以抵擋。天狗、果凍和大皮卡體系也各有一套代表牌組登場，且費用都偏高，重裝體系可能將引領潮流？

本週末，十大天王爭霸賽第4週將拉開戰幕，比賽正式進入後半賽程的衝刺階段，選手們又會展現什麼樣的牌組呢？敬請持續鎖定賽事新聞！

本週末，十大天王爭霸賽第4週將拉開戰幕，比賽正式進入後半賽程，選手們又會展現什麼樣的牌組呢？敬請持續鎖定賽事新聞！

JUGADORES SIN PASS ROYALE

¿No tienes un Pass Royale? Aun así, conseguirás las siguientes recompensas:


  • 34 cofres de coronas (que contienen gemas y cartas de todas las calidades)

  • Un cofre legendario gratis

    (si estás en la arena 7 o superior al comienzo de la temporada)

¿CÓMO SE CONSIGUE EL PASS ROYALE?

  • Abre Clash Royale.

  • Toca «Pass Royale» en la parte superior de la pantalla o en la tienda.

  • Compra el Pass Royale.

  • ¡Listo! Ya tienes el Pass Royale. Disfruta de las recompensas exclusivas. ¡Mucha suerte en la temporada 5!

  • El Pass Royale tendrá validez durante la temporada en la que se compre (por ejemplo, durante la temporada 5).

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?

Aquí encontrarás más información y las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el Pass Royale.