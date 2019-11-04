Pass Royale Temporada 5
卡牌勝率榜，炸彈兵、黑王、旋風、龍寶、牢籠、重甲和電巨連起來幾乎就是一套完整的電巨體系，在這個版本防守強悍又能強力推進，擁有非常大的舞台。小電車則是衛隊皇豬折磨套的關鍵配牌，在超騎體系中也有重要的發揮。滾木和滾桶則在高登場的同時保證了高勝率，不論是面對地面人海還是地面衝鋒，兩張卡牌都能起到性價比極高的作用。
核心登場榜
核心登場榜，礦工登頂絕對在意料之中，除了熱門的狗礦和迫炮礦以外，炸彈礦、速轉礦火球甚至是皮卡毒礦等體系都有登場機會，不愧是最強百變核心。墓園登場率沒有明顯下跌，但勝率有所下滑，跟全盛時期比有所差距。電巨以五五開的勝率攻占第三，超騎除了搭配皇豬外甚至還衍生出超騎平推的體系，迫炮作為雙核愛好者的另一絕活，以第五名登榜。
除了上榜核心外，天狗、皇豬、大皮卡、果凍和飛桶等體系也有一定的登場機會，野豬、氣球和石頭人體系則相對式微，並沒有太多選手使用。
Si adquieres el Pass Royale, desbloqueas de inmediato los siguientes beneficios:
Entradas ilimitadas a los desafíos especiales
Desbloqueo automático de cofres
(puedes poner en cola de espera tu próximo cofre para que empiece a desbloquearse automáticamente)
Rayos en todos los cofres del Pass Royale y en los cofres de coronas
Tu nombre en color dorado
Regalos para compañeros del Clan
牌組榜單，超騎皇豬姥姥套成為當前最熱門牌組，有多達4張騙火球的卡牌，讓這套牌組發揮空間極大，飛行器和姥姥更是創造奇蹟的關鍵。電巨平推牌組高居第二，配牌都非常紮實，讓電巨可以放心大膽去換路，一波完整配合旋風大閃的進攻更是難以抵擋。天狗、果凍和大皮卡體系也各有一套代表牌組登場，且費用都偏高，重裝體系可能將引領潮流？
本週末，十大天王爭霸賽第4週將拉開戰幕，比賽正式進入後半賽程的衝刺階段，選手們又會展現什麼樣的牌組呢？敬請持續鎖定賽事新聞！
本週末，十大天王爭霸賽第4週將拉開戰幕，比賽正式進入後半賽程，選手們又會展現什麼樣的牌組呢？敬請持續鎖定賽事新聞！
JUGADORES SIN PASS ROYALE
¿No tienes un Pass Royale? Aun así, conseguirás las siguientes recompensas:
34 cofres de coronas (que contienen gemas y cartas de todas las calidades)
Un cofre legendario gratis
(si estás en la arena 7 o superior al comienzo de la temporada)
¿CÓMO SE CONSIGUE EL PASS ROYALE?
Abre Clash Royale.
Toca «Pass Royale» en la parte superior de la pantalla o en la tienda.
Compra el Pass Royale.
¡Listo! Ya tienes el Pass Royale. Disfruta de las recompensas exclusivas. ¡Mucha suerte en la temporada 5!
El Pass Royale tendrá validez durante la temporada en la que se compre (por ejemplo, durante la temporada 5).