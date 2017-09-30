Próximamente: Touchdown
2c2 Touchdown es un nuevo modo de juego que llegará a Clash Royale en la nueva actualización.
Esto es todo lo que deben saber:
Esta será la arena para el nuevo modo de juego.
¡No hay torres! Cada equipo tiene una parte de la arena que tienen que defender. Conseguirás coronas cada vez que cualquiera de tus tropas consiga cruzar la zona del enemigo. (Touchdown)
Las partidas duran 3 minutos. El primer equipo que consiga marcar 3 Touchdowns gana. En caso de empate, habrán 3 minutos de Muerte Súbita en los cuales el siguiente Touchdown ganará la partida.
Selecciona tus cartas al comienzo de cada partida.
2c2 Touchdown estará disponible junto con una serie de desafíos en cuanto la actualización de las Misiones Épicas haya sido revelada.
¡Mira el video de Touchdown Tournament para ver cómo funciona el nuevo modo de juego!
Nos vemos en la arena,
El Equipo de Clash Royale.