¡Preguntas y respuestas con el ganador de Supercell Make!
Hace poco organizamos una competición en Supercell Make en la que un artista de la comunidad podía conseguir que su reacción apareciera en el juego.
Gracias a los votos de la comunidad, el ganador fue LordFink con su reacción «No te oigo».
¿Puedes presentarte para los jugadores?
- Hola, me llamo Lucas, tengo 23 años y vivo en Brasil. Quiero dar las gracias a todos los que apoyaron mi reacción; me alegra muchísimo que os gustara mi idea.
¿Qué experiencia tienes en el mundo del diseño?
- He estudiado diseño de forma autodidacta durante muchos años y he publicado algunos de mis proyectos en varias redes sociales. X es la plataforma que más uso, donde publico fan art y distintos diseños.
¿Cómo se te ocurrió la idea para esta reacción?
- Se me ocurrió tras realizar varios bocetos. Pensé en crear algo distinto que pudiera usarse en diferentes momentos del juego y que destacase entre las demás reacciones, que fuera única.
¿Cuál es tu carta favorita de Clash Royale?
- Llevo siete años jugando a Clash Royale y una de mis cartas favoritas es la bruja. Siempre me han gustado las tropas más oscuras que pueden invocar a otras tropas.
¿Qué te gustaría ver en la próxima campaña de Supercell Make?
- Tengo ganas de que llegue la próxima campaña. Sería increíble que pudiéramos diseñar una bandera de guerra o una idea para una tropa nueva.
Quiero dar las gracias de nuevo a toda la gente que me ha apoyado y al equipo de Supercell Make por esta gran oportunidad.
¡Soy LordFink y nos vemos en el campo de batalla!
Desde Clash Royale, queremos dar las gracias a todos los participantes de la campaña de Supercell Make, ¡y a LordFink por concedernos esta entrevista!
La reacción de LordFink ya está disponible.