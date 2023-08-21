¿Puedes presentarte para los jugadores?

- Hola, me llamo Lucas, tengo 23 años y vivo en Brasil. Quiero dar las gracias a todos los que apoyaron mi reacción; me alegra muchísimo que os gustara mi idea.

¿Qué experiencia tienes en el mundo del diseño?

- He estudiado diseño de forma autodidacta durante muchos años y he publicado algunos de mis proyectos en varias redes sociales. X es la plataforma que más uso, donde publico fan art y distintos diseños.

¿Cómo se te ocurrió la idea para esta reacción?

- Se me ocurrió tras realizar varios bocetos. Pensé en crear algo distinto que pudiera usarse en diferentes momentos del juego y que destacase entre las demás reacciones, que fuera única.

¿Cuál es tu carta favorita de Clash Royale?

- Llevo siete años jugando a Clash Royale y una de mis cartas favoritas es la bruja. Siempre me han gustado las tropas más oscuras que pueden invocar a otras tropas.

¿Qué te gustaría ver en la próxima campaña de Supercell Make?

- Tengo ganas de que llegue la próxima campaña. Sería increíble que pudiéramos diseñar una bandera de guerra o una idea para una tropa nueva.

Quiero dar las gracias de nuevo a toda la gente que me ha apoyado y al equipo de Supercell Make por esta gran oportunidad.



¡Soy LordFink y nos vemos en el campo de batalla!

