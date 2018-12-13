13 dic 2018
Blog – Clash Royale
¡Presentando Brawl Stars!
Frenéticas batallas multijugador de los creadores de Clash Royale, Clash of Clans y Boom Beach.
Pelea junto con tus amigos o en solitario en una gran variedad de modos de juego de menos de tres minutos.
Crea o únete a un Club para compartir estrategias y pelear juntos.
Desbloquea y mejora potentes Brawlers que cuentan con superataques devastadores.
Colecciona aspectos exclusivos para que tus personajes destaquen en el campo de batalla.
¡Desbloquea un aspecto exclusivo en Brawl Stars!
Vincula Supercell ID con Brawl Stars para desbloquear a Barley y un aspecto exclusivo de mago en Brawl Stars.