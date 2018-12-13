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13 dic 2018
Blog – Clash Royale

¡Presentando Brawl Stars!

Frenéticas batallas multijugador de los creadores de Clash Royale, Clash of Clans y Boom Beach.

Pelea junto con tus amigos o en solitario en una gran variedad de modos de juego de menos de tres minutos.

Crea o únete a un Club para compartir estrategias y pelear juntos.

Desbloquea y mejora potentes Brawlers que cuentan con superataques devastadores.

Colecciona aspectos exclusivos para que tus personajes destaquen en el campo de batalla. 

¡Juega a Brawl Stars ahora!

¡Desbloquea un aspecto exclusivo en Brawl Stars! 

Vincula Supercell ID con Brawl Stars para desbloquear a Barley y un aspecto exclusivo de mago en Brawl Stars.