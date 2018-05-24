24 may 2018
Blog – Clash Royale
¡Protege tus partidas!
Protege tu juego
Supercell ID es un nuevo servicio en el que puedes guardar tus partidas en distintos dispositivos. ¡Descúbrelo!
¿Cómo funciona?
Registrarse es muy fácil. Solo tienes que ir a los ajustes del juego y seleccionar Supercell ID. Te llevará uno o dos minutos, ¡y ni siquiera hacen falta contraseñas!
¡Mira este tutorial!
¡Tienes toda la información para empezar a usarlo en nuestro videotutorial!
¡Eso es todo!
Regístrate en los ajustes del juego.
Nos vemos en la Arena,
El Equipo de Clash Royale