16 oct 2017
Blog – Clash Royale
Actualización Opcional
¡Hay una nueva actualización disponible tanto en la App Store como en la Google Play Store! Es una actualización opcional que incluye los siguientes arreglos:
Luego de completar un Desafío (como el de las “Prácticas Diarias”), o mientras se juega el Desafío, aún puedes jugar con tus amigos y compañeros del Clan si te invitan a unirse a ellos.
Arreglo de la visualización en el Samsung 8/Note (es necesario desactivar el modo de pantalla completa en Ajustes)
Arreglo del “error al arrastrar” en Touchdown.