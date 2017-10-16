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16 oct 2017
Blog – Clash Royale

Actualización Opcional

¡Hay una nueva actualización disponible tanto en la App Store como en la Google Play Store! Es una actualización opcional que incluye los siguientes arreglos:

  •  Luego de completar un Desafío (como el de las “Prácticas Diarias”), o mientras se juega el Desafío, aún puedes jugar con tus amigos y compañeros del Clan si te invitan a unirse a ellos.

  •  Arreglo de la visualización en el Samsung 8/Note (es necesario desactivar el modo de pantalla completa en Ajustes)

  • Arreglo del “error al arrastrar” en Touchdown.