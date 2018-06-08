¿Qué es el Desafío de Arquetipos?
¡Aprende a jugar con los mazos más usados del juego! Éstos son llamados los "arquetipos de mazos" ya que cada uno tiene sus condiciones especiales de juego y índice de victorias.
Consejo: ¡estos mazos también funcionan increíble en batallas 1c1 y Desafíos!
¡Usa el elixir sabiamente! Una forma de usar este mazo: espera hasta el doble elixir, usa al Gigante con los duendes de lanza/pandilla de duendes detrás y luego envía a ambos Príncipes a la torre opuesta.
Todo se centra en tener ventaja con el elixir para hacer un push con el Golem. Defiende hasta llegar al doble elixir, luego crea lentamente tu ataque al usar al Golem cerca de tu torre del Rey, para luego añadir tropas de ayuda detrás. ¡Pon el recolector de elixir en un sitio estratégico!
Una forma de usar este mazo: P.E.K.K.A en modo defensivo, Minero, Ariete de batalla, Veneno en modo de ataque. Este mazo es bastante versátil, sólo debes fijarte en tu cantidad de elixir luego de usar a la P.E.K.K.A (¡es allí cuando tu oponente atacará!)
Domina el aire con el "tanqueo" ofensivo del Sabueso, usando al Globo como punto final para ganar y apoyar finalmente con los Esbirros. ¡Defiende con la Lápida, los Guardias y el Mega Esbirro!
Con un ciclado rápido que mantendrá a tu oponente de punta. Si tu oponente viene con un ataque fuerte hacia ti, jala sus tropas hacia el centro de tu lado de la Arena, haz un ciclado rápido para defender, 'luego usa el Barril de Duendes para obligarlos a defenderse!
Usa el Montapuercos como punto final para vencer; ayudándolo con el Golem de Hielo o con un Espíritu de hielo delante (antes de soltar al Montapuercos). Repita según sea necesario.
DEBES usar el elixir sabiamente. Pon el recolector de elixir en un buen sitio (no lo pongas cerca de la torre que tu oponente está atacando). Las Tres mosqueteras son excelente en defensa tanto como en ataques. El punto final para las victorias son con el Ariete de Batalla y el Minero.
Guarda elixir para luego usar la ballesta a tu lado, rodeada de tropas que defienden. Utiliza el Tronco o la Bola de fuego para acabar con las tropas de defensa de tu oponente... y así garantizar que la Ballesta arrasará con la torre oponente. Defiende con la Torre infernal y tropas de apoyo.
La mayoría de las cartas de este mazo hacen daño por salpicadura, lo que significa que hacen daño a más de una tropa a la vez. Usa el Lanzarrocas como tanque y luego ataca con Veneno + Cementerio en la torre rival.
Spam en el puente = usar muchas cartas en el puente. Sólo asegúrate de ponerle un ojo a la cantidad de elixir que vas gastando. Poner un montón de tropas en el puente te deja vulnerable para ataques defensivos de tu rival hacia la torre opuesta.
¡Esperamos que disfruten estos mazos y aprendan algunos trucos en las batallas!
Nos vemos en la Arena,
El Equipo de Clash Royale.