¡Llego la hora de la furia!



La furia toma la Arena desde el 13 al 16 de julio en este nuevo Desafío de furia. Todas las cartas en la Arena estarán bajo el efecto de la furia.

Recuerden: Bajo efecto de la Furia, los movimientos y ataques de las tropas se incrementan. ¡Crea ataques más rápidos y pelea con tus tropas épicamente!

