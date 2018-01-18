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18 ene 2018
Blog – Clash Royale

¿Qué es la Fiebre del Oro?

¡Llegó la hora de ganar oro EXTRA!

Prueba el nuevo evento, la Fiebre del Oro, donde puedes ganar oro extra ¡Al destruir torres!

  • La fiebre del Oro es un evento que toma lugar en el

    "Botón de Batalla"

  • Durante la Fiebre del Oro, ganarás

    oro adicional

    al

    destruir

    las

    torres

    de tu oponente

  • El oro adicional

    varía dependiendo de la Arena

    - cuanto más elevada sea tu Arena, ¡Mayor el bonus! 

¡3 días de Oro!

Del 3 al 6 de Noviembre: Fiebre del oro

Nos vemos en la Arena,
El Equipo de Clash Royale.