18 ene 2018
Blog – Clash Royale
¿Qué es la Fiebre del Oro?
¡Llegó la hora de ganar oro EXTRA!
Prueba el nuevo evento, la Fiebre del Oro, donde puedes ganar oro extra ¡Al destruir torres!
La fiebre del Oro es un evento que toma lugar en el
"Botón de Batalla"
Durante la Fiebre del Oro, ganarás
oro adicional
al
destruir
las
torres
de tu oponente
El oro adicional
varía dependiendo de la Arena
- cuanto más elevada sea tu Arena, ¡Mayor el bonus!
¡3 días de Oro!
Del 3 al 6 de Noviembre: Fiebre del oro
Nos vemos en la Arena,
El Equipo de Clash Royale.