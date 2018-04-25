Día 2: Día de guerra

Lucha con las cartas del clan y álzate con la victoria. ¡El clan que más batallas finales acumule ganará la guerra!

El día de guerra disputarás 1 batalla .

Tu único objetivo será ganarla.

El día de guerra, todos los miembros de tu clan lucharán con las mismas cartas del clan.

Crea un mazo de guerra con las cartas del clan y compártelo con tu clan o copia el mejor mazo.

Aviso: Los niveles de las cartas del clan no pueden ser superiores a los de tus propias cartas. Mejora tus cartas para poder usar cartas del clan de mayor nivel.

Prueba tu mazo de guerra en una batalla amistosa antes de la batalla final.

Asegúrate de animar a tus aliados cuando compitan en sus batallas finales.