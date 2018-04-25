¿Qué es la Guerra de Clanes?
Las guerras de clanes son eventos de dos días para todo el clan. Lucha junto a tu clan y combate a otros clanes de todo el mundo para conseguir gloria y recompensas.
Pero antes...
¡Encuentra un clan activo! Necesitarás un mínimo de 10 miembros para participar en las guerra de clanes.
Visita
, el foro de
o las recomendaciones del juego para elegir el clan que mejor se adapte a ti.
Todos los participantes necesitan un rey de nivel 8.
Solo los líderes o colíderes pueden comenzar una guerra de clanes.
Al comenzar una, visita la pestaña Social y verás este mapa:
Día 1: Día de colección
Combate con tus propias cartas para ganar cartas del clan. Estas se usan para formar tu mazo del día de guerra.
El día de colección podrás disputar
3 batallas
.
El objetivo es conseguir todas las cartas del clan que puedas.
En el mapa, encontrarás varios modos que cambiarán cuando juegues a ellos.
Lucha en cualquier de ellos y consigue cartas del clan, aunque las victorias te proporcionarán más.
Cuanto más alta sea tu arena, más cartas del clan podrás conseguir.
Forma diferentes mazos para los distintos modos de juego.
Cuando acaba el día de colección, empieza el día de guerra...
Día 2: Día de guerra
Lucha con las cartas del clan y álzate con la victoria. ¡El clan que más batallas finales acumule ganará la guerra!
El día de guerra disputarás
1 batalla
.
Tu único objetivo será ganarla.
El día de guerra, todos los miembros de tu clan lucharán con las mismas cartas del clan.
Crea un mazo de guerra con las cartas del clan y compártelo con tu clan o copia el mejor mazo.
Aviso: Los niveles de las cartas del clan no pueden ser superiores a los de tus propias cartas. Mejora tus cartas para poder usar cartas del clan de mayor nivel.
Prueba tu mazo de guerra en una batalla amistosa antes de la batalla final.
Asegúrate de animar a tus aliados cuando compitan en sus batallas finales.
Cuando comience el día de guerra, tu clan ganará trofeos del clan... ¡y podrás comenzar tu propia guerra!
Recompensas:
Los trofeos del clan indican el éxito de tu clan en las guerra de clanes.
Gana más trofeos para ascender en las ligas de clanes.
Al final de cada temporada de guerras de clanes, conseguirás un cofre de guerra.
Este dependerá de la liga de tu clan y de tu mejor posición en una guerra de clanes de la temporada.
Logra un puesto mejor o asciende de liga para ganar un cofre más grande.
Si has leído hasta aquí, eso es que tienes potencial. ¡Haz que tu clan esté orgulloso!
Nos vemos en la Arena,
El equipo de Clash Royale