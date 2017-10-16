¿Cómo burlarías a tu oponente?

Prueba el nuevo modo de juego de Batalla Duplicada, ¡Donde ambos jugadores tienen el mismo mazo de cartas!

La Batalla Duplicada es un Evento Especial que lo puedes encontrar en la Pestaña de Eventos

En Batalla Duplicada, ambos jugadores tienen el mismo mazo y empiezan la batalla con las mismas cartas .

¡Ambos mazos también contienen la carta de Espejo !

No hay excusas. El ganador es el mejor jugador.