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16 oct 2017
Blog – Clash Royale

¿Qué es una Batalla Duplicada?

¿Cómo burlarías a tu oponente?

Prueba el nuevo modo de juego de Batalla Duplicada, ¡Donde ambos jugadores tienen el mismo mazo de cartas!

  • La Batalla Duplicada es un Evento Especial que lo puedes encontrar en la 

    Pestaña de Eventos 

  • En Batalla Duplicada, ambos jugadores tienen el 

    mismo mazo

     y empiezan la batalla con las 

    mismas cartas

    .

  • ¡Ambos mazos también contienen la 

    carta de Espejo

    !

 No hay excusas. El ganador es el mejor jugador.

¡Toda una semana de Batallas Duplicadas!

17 Oct a 19 Oct: Prácticas Diarias 1c1 de Batallas Duplicadas 

Recompensas

  • 3 Coronas: 300 Monedas de Oro.

  • 6 Coronas: 1xCarta de Espejo

20 Oct a 23 Oct: Desafío 1c1 de Batalla Duplicada 

Recompensas: 

  • ¡Descúbrelo en esta semana!

Nos vemos en la Arena,

El Equipo de Clash Royale.