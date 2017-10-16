16 oct 2017
Blog – Clash Royale
¿Qué es una Batalla Duplicada?
¿Cómo burlarías a tu oponente?
Prueba el nuevo modo de juego de Batalla Duplicada, ¡Donde ambos jugadores tienen el mismo mazo de cartas!
La Batalla Duplicada es un Evento Especial que lo puedes encontrar en la
Pestaña de Eventos
En Batalla Duplicada, ambos jugadores tienen el
mismo mazo
y empiezan la batalla con las
mismas cartas
.
¡Ambos mazos también contienen la
carta de Espejo
!
No hay excusas. El ganador es el mejor jugador.
¡Toda una semana de Batallas Duplicadas!
17 Oct a 19 Oct: Prácticas Diarias 1c1 de Batallas Duplicadas
Recompensas
3 Coronas: 300 Monedas de Oro.
6 Coronas: 1xCarta de Espejo
20 Oct a 23 Oct: Desafío 1c1 de Batalla Duplicada
Recompensas:
¡Descúbrelo en esta semana!
Nos vemos en la Arena,
El Equipo de Clash Royale.