¡Recompensas de la Temporada 22! (Con OBJETOS MÁGICOS)
¡Desbloquea recompensas ganando Coronas por las Torres destruidas!
Obtén el Pass Royale para desbloquear recompensas y ventajas únicas de la Temporada 22.
¡Los niveles del Pass Royale y de las recompensas gratuitas incluyen ahora nuevos OBJETOS MÁGICOS!
RECOMPENSAS DEL PASS ROYALE
Aspecto para las Torres y Reacción únicas (P.E.K.K.A.)
1 Libro de libros (rellena completamente el progreso de mejora de cualquier carta)
1 Moneda mágica (mejora gratuita de la carta)
2 Llaves de cofre (abre cualquier cofre al instante)
1 Comodín legendario
Comodines Épicos
Comodines Raros
Comodines comunes
40.000 de Oro
4 fichas de intercambio
Bonus de Oro de la Caja Fuerte (hasta 10.000 de oro)
¡Los usuarios que tengan el Pass Royale también obtendrán entradas ilimitadas a los Desafíos Especiales, un NOMBRE DORADO exclusivo y podrán poner en cola los cofres para abrirlo!
RECOMPENSAS GRATUITAS
¿No tienes el Pass Royale? Puedes ganar las siguientes Recompensas GRATIS:
1 Libro de Cartas
10 Comodines Épicos
20 Comodines Raros
100 Comodines comunes
2 Llaves de Cofre
34 Cofres Corona (contiene Gemas y cartas de cualquier rareza)
1 COMODÍN LEGENDARIO
Las recompensas anteriores se aplican a los jugadores en las Arenas 7+. ¡CON EL PASS ROYALE, TAMBIÉN PUEDES RECOGER LAS RECOMPENSAS GRATUITAS!
Las recompensas anteriores se aplican a los jugadores en las Arenas 7+.
Las recompensas para los jugadores en las Arenas 4-6 se pueden consultar en el juego.