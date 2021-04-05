Aspecto para las Torres y Reacción únicas (P.E.K.K.A.)

1 Libro de libros (rellena completamente el progreso de mejora de cualquier carta)

1 Moneda mágica (mejora gratuita de la carta)

2 Llaves de cofre (abre cualquier cofre al instante)

1 Comodín legendario

Comodines Épicos

Comodines Raros

Comodines comunes

40.000 de Oro

4 fichas de intercambio

Bonus de Oro de la Caja Fuerte (hasta 10.000 de oro)

¡Los usuarios que tengan el Pass Royale también obtendrán entradas ilimitadas a los Desafíos Especiales, un NOMBRE DORADO exclusivo y podrán poner en cola los cofres para abrirlo!