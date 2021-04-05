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5 abr 2021
Blog – Clash Royale

¡Recompensas de la Temporada 22! (Con OBJETOS MÁGICOS)

¡Desbloquea recompensas ganando Coronas por las Torres destruidas!

Obtén el Pass Royale para desbloquear recompensas y ventajas únicas de la Temporada 22.

¡Los niveles del Pass Royale y de las recompensas gratuitas incluyen ahora nuevos OBJETOS MÁGICOS!

RECOMPENSAS DEL PASS ROYALE

  • Aspecto para las Torres y Reacción únicas (P.E.K.K.A.)

  • 1 Libro de libros (rellena completamente el progreso de mejora de cualquier carta)

  • 1 Moneda mágica (mejora gratuita de la carta)

  • 2 Llaves de cofre (abre cualquier cofre al instante)

  • 1 Comodín legendario

  • Comodines Épicos

  • Comodines Raros

  • Comodines comunes

  • 40.000 de Oro

  • 4 fichas de intercambio

  • Bonus de Oro de la Caja Fuerte (hasta 10.000 de oro)

¡Los usuarios que tengan el Pass Royale también obtendrán entradas ilimitadas a los Desafíos Especiales, un NOMBRE DORADO exclusivo y podrán poner en cola los cofres para abrirlo!

RECOMPENSAS GRATUITAS

¿No tienes el Pass Royale? Puedes ganar las siguientes Recompensas GRATIS:

  • 1 Libro de Cartas

  • 10 Comodines Épicos

  • 20 Comodines Raros

  • 100 Comodines comunes

  • 2 Llaves de Cofre

  • 34 Cofres Corona (contiene Gemas y cartas de cualquier rareza)

  • 1 COMODÍN LEGENDARIO

Las recompensas anteriores se aplican a los jugadores en las Arenas 7+. ¡CON EL PASS ROYALE, TAMBIÉN PUEDES RECOGER LAS RECOMPENSAS GRATUITAS!

Las recompensas anteriores se aplican a los jugadores en las Arenas 7+.

Las recompensas para los jugadores en las Arenas 4-6 se pueden consultar en el juego.

¿TE GUSTARÍA SABER MÁS?

¡Encuentra más información y las preguntas más frecuentes sobre el Pass Royale AQUÍ!

¡Mira este vídeo con todas las recompensas de la Temporada 22!