¡REDUCCIÓN EN EL COSTE DE LAS CARTAS!
¡El coste en oro de las cartas especiales, épicas y legendarias va caer en picado!
Las cartas comunes seguirán costando 10 de oro. Estos valores se verán reflejados en el precio de las cartas en la tienda.
¿POR QUÉ?
El valor de las cartas en oro no ha cambiado desde el lanzamiento de Clash Royale en 2016, pero ahora, 7 años más tarde, ya no refleja la realidad actual de la progresión del juego. Por ejemplo, ahora es mucho más fácil conseguir cartas legendarias que cuando aparecieron en el juego por primera vez.
COMODINES DE ÉLITE
Estos nuevos valores también servirán para unificar el coste en oro de los comodines de élite.
Ahora, cuando compras una carta de nivel 14 en la tienda, se convierte directamente en un comodín de élite, pero el coste en oro de esa conversión varía según la calidad.
Tras este cambio, todos los comodines de élite que se consigan por conversión costarán 10 de oro, independientemente de la calidad de la carta.
¿HAY ALGUNA DESVENTAJA?
Para equilibrar el número de comodines de élite que se pueden obtener en la tienda, las cartas legendarias no aparecerán tan a menudo en esta.
¿Y QUÉ PASA CON LAS DONACIONES Y LOS INTERCAMBIOS?
También se ajustará la cantidad de oro que obtienes al donar cartas. Carta especial: 25 de oro (+10 de XP y 10 puntos estelares). Carta épica: 100 de oro (+10 de XP y 10 puntos estelares).
Lo mismo se aplica a los intercambios de cartas de nivel 14:
Las cartas especiales costarán 25 de oro.
Las cartas épicas costarán 100 de oro.
Las cartas legendarias costarán 7500 de oro.