Estos nuevos valores también servirán para unificar el coste en oro de los comodines de élite.

Ahora, cuando compras una carta de nivel 14 en la tienda, se convierte directamente en un comodín de élite, pero el coste en oro de esa conversión varía según la calidad.

Tras este cambio, todos los comodines de élite que se consigan por conversión costarán 10 de oro, independientemente de la calidad de la carta.