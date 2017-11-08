8 nov 2017
Blog – Clash Royale
¡Regalos Exclusivos con cada entrada!
¡Las FINALES MUNDIALES de la Crown Championship de Clash Royale ya casi están aquí y es hora de revelar nuestros nuevos accesorios exclusivos de la Final Mundial!
Cada uno de nuestros visitantes a la Final recibirá un regalo exclusivo que contendrá:
Figura Dorada del Bárbaro EDICIÓN LIMITADA
Bandolera de Mensajero
Gorro de Lana Reversible
(Mercancía valuada en 65$ Dólares)
Ven y sé testigo de cómo los mejores jugadores de Clash Royale se hacen con la Final Mundial en el día 3 de Diciembre, en la Arena Copper Box de Londres (Reino Unido).
Entradas: crownchampionship.clashroyale.com/worldfinals
Nos vemos en la arena de la FINAL MUNDIAL, El equipo de Clash Royale.