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8 nov 2017
Blog – Clash Royale

¡Regalos Exclusivos con cada entrada!

¡Las FINALES MUNDIALES de la Crown Championship de Clash Royale ya casi están aquí y es hora de revelar nuestros nuevos accesorios exclusivos de la Final Mundial! 

Cada uno de nuestros visitantes a la Final recibirá un regalo exclusivo que contendrá: 

  • Figura Dorada del Bárbaro EDICIÓN LIMITADA

  • Bandolera de Mensajero

  • Gorro de Lana Reversible

(Mercancía valuada en 65$ Dólares)

Ven y sé testigo de cómo los mejores jugadores de Clash Royale se hacen con la Final Mundial en el día 3 de Diciembre, en la Arena Copper Box de Londres (Reino Unido).

Entradas: crownchampionship.clashroyale.com/worldfinals

Nos vemos en la arena de la FINAL MUNDIAL, El equipo de Clash Royale.