¡Reinicio de temporada y nuevas recompensas del Camino de Trofeos!
¿Qué es el reinicio de temporada de Liga?
¡El lunes, 6 de mayo tenemos el fin de la primera Temporada de Ligas del Camino de Trofeos!
Al final de cada Temporada, los Trofeos de Liga se restablecen hasta un cierto punto. Quedarás con 50% de los Trofeos que tenias por encima de los 4000.
¡El Reinicio de Temporada de Liga no afecta a los jugadores con menos de 4000 Trofeos!
Anteriormente hemos indicado que el percentage seria de 75%, pero después de estudiar mejor nuestros datos, nos hemos dado cuenta que 50% seria mejor para los jugadores.
Consigue nuevas recompensas en el Camino de Trofeos ( solo arriba de los 4000 trofeos)
Todas las recompensas del Camino de Trofeos desde los 4000 hasta el numero de Trofeos que tengas después del reinicio estarán disponibles para reclamar así que la nueva Temporada empiece.
El resto de las recompensas arriba de los 4000 Trofeos también se restablecerán, ¡así que sigue subiendo!
Si aún no has reclamado ninguna recompensa de la temporada anterior (abril), no te preocupes, ¡se reclamarán automáticamente!
Después de algún tiempo escuchando nuestra comunidad, discutiendo internamente y verificando algunos datos del juego, ¡hemos cambiado algunas de las recompensas del Camino de Trofeos!
Camino de Trofeos; Recompensas de abril (antes)
; Recompensas de mayo (NUEVO)
4150
; 1 Ficha Común; 1 Ficha Épica
4450
; 1 Ficha Especial; 5 Cartas Épicas Aleatorias
4800
; 1 Ficha Épica; 1 Ficha Legendaria
4900
; Cofre Relámpago; Cofre Épico
5150
; 1 Ficha Legendaria; 50 Cartas Especiales Aleatorias
5800
; 1 Ficha Común; 10 Cartas Épicas Aleatorias