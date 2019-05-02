¡El lunes, 6 de mayo tenemos el fin de la primera Temporada de Ligas del Camino de Trofeos!

Al final de cada Temporada, los Trofeos de Liga se restablecen hasta un cierto punto. Quedarás con 50% de los Trofeos que tenias por encima de los 4000.

¡El Reinicio de Temporada de Liga no afecta a los jugadores con menos de 4000 Trofeos!



Anteriormente hemos indicado que el percentage seria de 75%, pero después de estudiar mejor nuestros datos, nos hemos dado cuenta que 50% seria mejor para los jugadores.