P: En vuestra opinión ¿Cuáles son los mayores obstáculos que los desarrolladores enfrentan, y como los solucionan o como planean resolverlos en un futuro? (Del usuario u/xR3B3Lx)

R: Uno de nuestros mayores obstáculos es cuando un jugador llega a su record de trofeos y su progreso se frena un poco, o se detiene por completo, y ¿Cómo mantenemos el juego interesante para los jugadores que tienen más de un año jugando? Para esto estamos mirando a formas alternas de progreso y metas a alcanzar, así como también nuevas características y modos de juego.

Otro obstáculo sería los jugadores que se especializan fuertemente en ciertas cartas/mazos. Necesitamos hacer ajustes de equilibrios regularmente, pero esto puede ser problematico para jugadores que solo tienen un mazo o set de cartas con alto nivel. De igual manera, las personas pueden perder interés en el juego si están jugando con solo un mazo o con las mismas cartas sin parar. Para esto estamos pensando en nuevas herramientas que los aliente a usar cartas más allá de los 8 lotes de mazos disponibles, e intentar que los jugadores se interesen por su colección entera de cartas.

Balancear el ladder dentro de las ligas de una mejor manera, para que los jugadores sientan que tienen una buena oportunidad con cada partida. Para esto haremos algunos cambios al reset de temporadas de ligas para que nos cambien tanto la cantidad de Trofeos de Liga cada mes.

Mantener la interfaz del usuario lo más limpia y organizada posible siempre es un desafío. Esto es algo que necesitamos mantener con atención y ser muy cuidadosos e inteligentes al añadir novedades dentro del juego; ¡Siempre hay que intentar hacer las cosas lo más simple e intuitivo posible!