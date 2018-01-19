¡Respuestas del equipo de desarrolladores!
¡En Diciembre, con la ayuda de los moderadores de r/ClashRoyale, les invitamos a hacernos preguntas (ver enlace inglés), y ahora hemos vuelto con respuestas! Las preguntas fueron escogidas según una mezcla de votos y favoritas de los moderadores.
P: ¿Hay posibilidad alguna sobre cambios en los torneos y/o con las Guerras de Clanes? Habéis mencionado estas características en el pasado, lo que me da mucha curiosidad. (Del usuario u/badolcatsyl)
R: Si y no: Por el momento, no estamos trabajando para modificar los torneos, ¡Pero si que lo discutimos con cada actualización! Sabemos que necesitan ser modificados, solo que no se encuentra en nuestra lista de prioridades del juego aún. Se mantiene en nuestro radar, sin duda, pero lo más probable es que no se modifique nada en las próximas actualizaciones.
P: ¿Consideraríais hacer mas frecuentes los cambios de balance, quizás 1 cada mes? Normalmente se han hecho cada 2-3 meses, y se vuelve repetitivo ver los mismos tipos de mazos constantemente. (Del usuario u/DaScavanger)
R: Nuestro plan original con los cambios de balance era algo parecido a eso - ajustar las cartas cada mes (o cada mes y medio). Aún así, hemos decidido ralentizar el ritmo, debido a que ahora pensamos que deberíamos de hacer los ajustes de balance cuando el juego lo necesita, y no sencillamente para refrescar el juego. En cambio, para mantener el juego interesante (en el sentido del meta), hemos ido introduciendo cartas nuevas cada mes.
No es algo que completamente este fuera de la mesa, pero ahora mismo no creemos que vaya a aumentar la velocidad de los ajustes de balance.
Pero, aún podemos hacer ún mejor trabajo si nos movemos rápido cuando una carta es claramente MUY dominante - e.j. el meta de “Gigante/Veneno”. Esto es algo que sabíamos que iba a ser mejor en cuanto antes lo arregláramos.
P: ¿Cuáles ideas habéis visto en la comunidad que os parece que valgan la pena implementarlas dentro del juego? (Del usuario u/Pircival)
R: ¡Hay demasiadas ideas que desearíamos hacer realidad! Pero por nombrar algunas que nos han gustado mucho, las cuales las hemos visto en reddit: Botón de silenciar las reacciones de forma permanente (es decir, con función de encendido y apagado), sistema de “tickets para desafíos”, heroes, guerras de clanes, novedades de los torneos, aún más reacciones, renovación de la TV Royale.
Tened en mente, lo mencionado anteriormente incluye cosas de las cuales estamos desarrollando en estos momentos, y cosas que siempre pensamos e ideamos, y también cosas que no pensaríamos. De igual manera, aunque nos gusten todas las ideas mencionadas, y muchas muchas más, algunas de ellas quizás no aparezcan dentro del juego.
P: ¿Cual era la intención de poner el Easter Egg de Brawl Stars en la nueva Arena de Valle Eléctrico? (Del usuario u/ayush729)
R: Para simplificarlo, nos encanta Brawl Stars - ¡y al artista que hizo Valle Eléctrico incluso más aún!
P: Mi pregunta es, ¿Cómo se les ha ocurrido la idea de crear un juego de cartas en una arena? Clash Royale es tan diferente de cualquiera de sus diferentes juegos, y es raro ver a los desarrolladores salirse de su zona de comfort de esta manera. Pero me alegra mucho que lo hayan hecho, porque el juego es asombroso. (Del usuario u/Harrythehobbit)
R: ¡Muchas gracias! Diría que las idea han nacido básicamente del hecho de que la mayoría de nosotros disfruta de juegos a tiempo real contra otros jugadores que sean competitivos, y a partir de este punto un prototipo muy nuevo de la idea del juego fue creado (Ver aqui enlace de youtube). Se nota la esencia de un juego con las torres de Clash Royale, pero la idea obviamente necesitaba más tiempo, pruebas de juego y prácticas para convertirse en lo que es hoy en día.. ¡Ese es nuestro ingrediente sorpresa!
Añadirle “cartas” como un elemento de colección, y para representar a los personajes dentro el juego vino varios años después; luego de un espacio de varios años para concentrarnos en Clash of Clans y Hay Day. Siempre hemos tenido un “mazo” para sus “hechizos” (¡Este era el nombre original!), pero las personas seguían llamándolas cartas, así que así fueron creadas.
Salirnos de nuestra zona de comfort, como lo has mencionado, fue simplemente ¡Crear un juego que nos guste jugar a nosotros mismos! Antes de cualquier lanzamiento de un juego de Supercell, tenemos pruebas de juegos internas con la compañía entera, y Clash Royale fue un exitazo, ¡Así sabíamos que teníamos algo especial entre manos!
P: ¿Veis potencial en la escena de Esports de Clash Royale usando el formato de equipos en ves del 1v1? ¿Y si veis dicho potencial, apoyaríais esa idea? (Del usuario u/PureZhun)
R: Si, definitivamente hay potencial - hemos visto algunos signos en 2017, de que un formato de combate por equipos puede ser muy divertido. Por ejemplo, King’s Cup 2 y la Superliga en España. Es increíble que la comunidad ya esté explorando esta dirección y eso hace que pongamos atención. Seguimos la comunidad de Esports muy de cerca y tomando nota de lo que funciona. Con respecto a nuestros planes en 2018, no podemos anunciar nada todavía, pero tenemos muchas cosas geniales en camino… ¡así que una vez mas, manteneos al día!
P: En vuestra opinión ¿Cuáles son los mayores obstáculos que los desarrolladores enfrentan, y como los solucionan o como planean resolverlos en un futuro? (Del usuario u/xR3B3Lx)
R: Uno de nuestros mayores obstáculos es cuando un jugador llega a su record de trofeos y su progreso se frena un poco, o se detiene por completo, y ¿Cómo mantenemos el juego interesante para los jugadores que tienen más de un año jugando? Para esto estamos mirando a formas alternas de progreso y metas a alcanzar, así como también nuevas características y modos de juego.
Otro obstáculo sería los jugadores que se especializan fuertemente en ciertas cartas/mazos. Necesitamos hacer ajustes de equilibrios regularmente, pero esto puede ser problematico para jugadores que solo tienen un mazo o set de cartas con alto nivel. De igual manera, las personas pueden perder interés en el juego si están jugando con solo un mazo o con las mismas cartas sin parar. Para esto estamos pensando en nuevas herramientas que los aliente a usar cartas más allá de los 8 lotes de mazos disponibles, e intentar que los jugadores se interesen por su colección entera de cartas.
Balancear el ladder dentro de las ligas de una mejor manera, para que los jugadores sientan que tienen una buena oportunidad con cada partida. Para esto haremos algunos cambios al reset de temporadas de ligas para que nos cambien tanto la cantidad de Trofeos de Liga cada mes.
Mantener la interfaz del usuario lo más limpia y organizada posible siempre es un desafío. Esto es algo que necesitamos mantener con atención y ser muy cuidadosos e inteligentes al añadir novedades dentro del juego; ¡Siempre hay que intentar hacer las cosas lo más simple e intuitivo posible!
P: Hace tiempo mencionasteis que recibiríamos algo por nuestros “Trofeos Legendarios”. ¿Vamos a recibir algo aquellos que hemos jugado Clash Royale continuamente desde la Beta? (Del usuario u/coltonjeffs)
R: No nos hemos olvidado de esto, pero tampoco tenemos planes de hacer nada por ahora. Lo sentimos por no ser mas concretos, pero honestamente no es una alta prioridad para nosotros ahora mismo.
P: Tengo curiosidad por saber cuál fue la razón por la que se tomó la desición de nerfear todo el daño de los hechizos un 5%, ¿Podéis explicar el porqué de este nerf? (Del usuario u/Caitsith31)
R: Nos dimos cuenta de que más y más victorias en partidas, eran decididas por el daño de los hechizos a las torres y cada vez menos a través de las tropas en combate - lo cual pensamos es mas interesante.
Los hechizos son sin duda una parte del juego, pero no queremos que las partidas se reduzcan a jugar defensívamente y que los hechizos se conviertan en la mayor fuente de daño a las torres. Llevábamos tiempo pensando en hacer este cambio, pero no lo habíamos llevado a cabo porque no queríamos que aumentara la cantidad de empates que se producen - lo cual hubiera tenido un efecto contrario - así que vamos a mantenerlo bajo vigilancia y ajustarlo si es necesario.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale