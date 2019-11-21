Estamos escribiendo este articulo para informaros sobre lo que estaremos haciendo en relación a los recientes ajustes al Verdugo y a la Bruja. Queremos también explicar las razones por las que hicimos estos cambios en primer lugar y como estaremos realizando ajustes a las cartas en el futuro.

Este será un texto bastante largo, así que primero compartimos abajo un pequeño sumario:



Estamos revirtiendo el Verdugo para el estado en que se encontraba originalmente antes de los ajustes y estaremos devolviendo el Daño de Área a la Bruja, junto con algunos otros cambios, para que ella pueda seguir teniendo su rol original en tus mazos. Además, queremos pedir disculpas a todos aquellos que se han visto afectados por estos cambios, tal como a todos los que han tenido malas experiencias en el juego por culpa de estos cambios.

Abajo estaremos hablando más detalladamente sobre este tema y las razones por detrás de los recientes cambios en los ajustes/diseños de las cartas en general.