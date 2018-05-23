¡Revisamos nuestra Política de privacidad!







Hemos revisado nuestra Política de privacidad y hemos creado una versión más corta para facilitar su comprensión. El único objetivo de esta revisión es simplificar nuestra política. Los datos seguirán siendo procesados como hasta ahora. Lee la nueva Política de privacidad con detenimiento en este enlace. También está disponible en supercell.com y en los ajustes del juego.

La nueva Política de privacidad entra en vigor el 25 de mayo de 2018.