Rey nivel 14 - Cartas de compensación
¡Se acerca el nivel 14, y con él la reducción de costos en oro y cartas!
Con el cambio de requisitos, hemos decidido devolver a los jugadores las cartas que ya han gastado en actualizaciones anteriores.
Veamos los detalles a continuación:
¡Este cambio te permitirá tener una gran parte del progreso hacia los nuevos niveles de cartas cuando la actualización se active!
Por ejemplo:
Si actualmente tienes una carta legendaria en el nivel máximo (13), se te acreditarán directamente una pila de 14 cartas. Solo necesitarás 6 más para tener suficiente para el nivel 14.
Si tienes una carta común en el nivel 12, se te acreditarán 500 cartas.
Esta compensación será efectiva tan pronto salga la actualización, al igual que la redistribución los puntos de experiencia (más información sobre eso en el artículo anterior).
Estamos ansiosos por compartir contigo más información sobre la próxima actualización ... ¡muy pronto!
El equipo de Clash Royale.