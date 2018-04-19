¡Hola, Combatientes!

En este artículo os adelantamos nuestro plan con el cofre del clan para que no os pille por sorpresa cuando llegue la actualización.



Como ya podéis leer en el título, vamos a eliminar el cofre del clan en la próxima actualización de Clash Royale.



Eso sí, todas las recompensas del cofre del clan pasarán a una nueva función.



Hemos creado la nueva función de tal forma que permita que las recompensas sean cada vez mayores.

Esto significa que, aunque al principio habrá menos recompensas, si jugáis bien y activamente, podréis ganar mucho más de lo que ofrecía el cofre del clan.



Antes de añadir nuevas funciones al juego, siempre comprobamos que las funciones que ya están en el juego sigan funcionando a la perfección.



No es posible seguir añadiendo funciones sin parar, ya que llegaría un momento en que la interfaz se abarrotaría, entre otras muchas cosas. Por eso nos gusta prescindir de algunas funciones cuando creemos que es el momento idónea y añadimos nuevas y mejores funciones que reemplazan o mejoran la anterior.

