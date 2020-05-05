Ajustes de equilibrio de la temporada 11
¡Estos cambios ta se encuentran disponibles!
Llega la temporada 11 y, para celebrar su llegada, ¡modificamos 11 cartas! Estos ajustes de equilibrio van a cambiar considerablemente el meta del juego; modificamos la curandera guerrera, el mini P.E.K.K.A. y el tornado, ¡entre otras cartas!
頂点を求めて選手たちが最終調整に入りました！
今週末の10/23（土）、10/24（日）18:00より、決勝に向けたステージが幕を開けます🎊
シーズン1同様、地域優勝と個人優勝が決まる運命の2日間🔥
TORNADO Y TROPAS
TORNADO
CAMBIOS
Se ha reducido su
duración
en un 50 %.
Se ha aumentado su
fuerza de arrastre
en un 65 %.
Se ha aumentado su
daño por segundo
en un 100 %.
Ahora inflige un
100 % de su daño total
a las estructuras y
35 % a las Torres de Coronas
.
Day 1「地域対抗戦」
Day 1はスターポイントを基に選出された地域ごとのトップ3名の選手が参戦します。
各チーム、スターポイントが最も高い選手がリーダーとなり、戦略や編成を決定します。Day 1は個人戦形式で進行します。決勝リーグの組み合わせはチームの合計ポイントで決定します。最も合計ポイントが高いチームがチーム1となり、合計ポイント順にチーム番号が付与されます。初戦の組み合わせは以下の通りです。
・チーム1 vs チーム4
・チーム1 vs チーム3
試合形式はKOHのBo5（5試合3試合先取）です。
Set2、3と4はそれぞれ別々のメンバー3人で試合する必要があります。
Set5のメンバーはキャプテンが選定します。
PAQUETE REAL
日本チームの3名はLim | Endo選手、PANDORA選手、そしてKK選手の3名で挑みます💪
3週連続でチャンピオンに輝いたLim | Endo選手をはじめ、言わずとしれた強者揃いです！
中国チームはAuk選手、Higher選手、そして新しいWeeklyチャンピオンのONE-TWO選手です。
中国チームは今回連覇を目指して試合に挑みます。
韓国チームの3名は2週連続でチャンピオンのCoco選手を筆頭に、『クラロワリーグ』ではおなじみのSandBox選手、そしてSeori選手が参戦します。
東南アジアチームからはPanda選手、Detect Proudwolf選手、guoyuan選手が参戦します。
熱い戦いが間もなく幕開けです！
CURANDERA GUERRERA
Se han reducido sus
puntos de vida
en un 10 %.
Day 2の選手リストを見てみましょう。
シーズン1の優勝者 Auk選手と準優勝者のHigher選手、日本で上位の『クラロワリーグ』ポイントを保有する達人PANDORA選手に、世界を虎視眈々と狙うベテランKK選手。
さらにはシーディングウィークで2度チャンピオンに君臨したCoco選手と3度獲得しているLim | Endo選手。
他4名も強豪だらけです。
元プロ選手のXYD選手、香港から来たクラロワの天才Panda選手、Week5のチャンピオンONE-TWO選手、そして台湾から来た若きエースDetect Proudwolf選手。
この10名で真の「クラッシュ・オブ・タイタンズ」が開催されます。見逃し注意です⚠
この度の大会に用意された賞金は合計$52,600！（日本円にして約600万円相当）。
Day 1に関しては合計$23,400が賞金として用意されており、地域優勝者は$9,000を手にします。
Day 2の優勝者は $29,200のうち、$12,000を手にします。
今シーズンは両日参加する選手が9名もおり、ダブルで賞金を手にするチャンスがあります！
BEBÉ DRAGÓN
『クラロワリーグ』世界一決定戦前の一大イベントとなる『クラロワ スターチャンピオンシップ アジア頂上決定戦』シーズン2 グランドファイナル』。
Day 2ともにアジア屈指のスーパースター選手が集結し優勝を争います！
シーズン 1は中国が地域優勝を飾り、さらにAuk選手が個人戦でも優勝しました。
果たして今シーズンも中国の独占となるのか？
はたまた他チームが勝利するのか？
配信で見届けましょう！
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ARQUERO MÁGICO
Se ha aumentado su alcance de 6 a 7.
Se han reducido sus puntos de vida en un 10 %.
MINI P.E.K.K.A.
Se ha reducido su
alcance cuerpo a cuerpo
de medio a corto alcance.
TERREMOTO Y ESTRUCTURAS
TERREMOTO
Se ha aumentado su
daño
en un 11 %.
Se ha reducido el
daño a las estructuras
en un 25 %.
JAULA DEL FORZUDO
Duende forzudo
Se ha aumentado su
daño
en un 6 %.
CHOZA DE DUENDES
Se han reducido sus
puntos de vida
en un 35 %.
HORNO
Se han reducido sus
puntos de vida
en un 16 %.
CHOZA DE BÁRBAROS
Se han reducido sus
puntos de vida
en un 20 %.
本周六17点，十大天王争霸赛CRSC第二赛季总决赛就将震撼开战，在率先进行的最强赛区争霸赛中，中国大陆、日本、东南亚、韩国四大赛区的代表队将通过团体赛模式一较高下，争夺亚洲最强赛区的头衔，而本次四大赛区派出的阵容也可谓星光熠熠、旗鼓相当！