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5 may 2020
Blog – Clash Royale

Ajustes de equilibrio de la temporada 11

¡Estos cambios ta se encuentran disponibles!

Llega la temporada 11 y, para celebrar su llegada, ¡modificamos 11 cartas! Estos ajustes de equilibrio van a cambiar considerablemente el meta del juego; modificamos la curandera guerrera, el mini P.E.K.K.A. y el tornado, ¡entre otras cartas!

頂点を求めて選手たちが最終調整に入りました！

今週末の10/23（土）、10/24（日）18:00より、決勝に向けたステージが幕を開けます🎊

シーズン1同様、地域優勝と個人優勝が決まる運命の2日間🔥

TORNADO Y TROPAS

TORNADO

CAMBIOS

  • Se ha reducido su

    duración

    en un 50 %.

  • Se ha aumentado su

    fuerza de arrastre

    en un 65 %.

  • Se ha aumentado su

    daño por segundo

    en un 100 %.

  • Ahora inflige un

    100 % de su daño total

    a las estructuras y

    35 % a las Torres de Coronas

    .

Day 1「地域対抗戦」

Day 1はスターポイントを基に選出された地域ごとのトップ3名の選手が参戦します。

各チーム、スターポイントが最も高い選手がリーダーとなり、戦略や編成を決定します。Day 1は個人戦形式で進行します。決勝リーグの組み合わせはチームの合計ポイントで決定します。最も合計ポイントが高いチームがチーム1となり、合計ポイント順にチーム番号が付与されます。初戦の組み合わせは以下の通りです。

・チーム1 vs チーム4

・チーム1 vs チーム3

試合形式はKOHのBo5（5試合3試合先取）です。

Set2、3と4はそれぞれ別々のメンバー3人で試合する必要があります。

Set5のメンバーはキャプテンが選定します。

PAQUETE REAL

日本チームの3名はLim | Endo選手、PANDORA選手、そしてKK選手の3名で挑みます💪

3週連続でチャンピオンに輝いたLim | Endo選手をはじめ、言わずとしれた強者揃いです！

中国チームはAuk選手、Higher選手、そして新しいWeeklyチャンピオンのONE-TWO選手です。

中国チームは今回連覇を目指して試合に挑みます。

韓国チームの3名は2週連続でチャンピオンのCoco選手を筆頭に、『クラロワリーグ』ではおなじみのSandBox選手、そしてSeori選手が参戦します。

東南アジアチームからはPanda選手、Detect Proudwolf選手、guoyuan選手が参戦します。

熱い戦いが間もなく幕開けです！

CURANDERA GUERRERA

  • Se han reducido sus

    puntos de vida

    en un 10 %.

Day 2の選手リストを見てみましょう。

シーズン1の優勝者 Auk選手と準優勝者のHigher選手、日本で上位の『クラロワリーグ』ポイントを保有する達人PANDORA選手に、世界を虎視眈々と狙うベテランKK選手。

さらにはシーディングウィークで2度チャンピオンに君臨したCoco選手と3度獲得しているLim | Endo選手。

他4名も強豪だらけです。

元プロ選手のXYD選手、香港から来たクラロワの天才Panda選手、Week5のチャンピオンONE-TWO選手、そして台湾から来た若きエースDetect Proudwolf選手。

この10名で真の「クラッシュ・オブ・タイタンズ」が開催されます。見逃し注意です⚠

この度の大会に用意された賞金は合計$52,600！（日本円にして約600万円相当）。

Day 1に関しては合計$23,400が賞金として用意されており、地域優勝者は$9,000を手にします。

Day 2の優勝者は $29,200のうち、$12,000を手にします。

今シーズンは両日参加する選手が9名もおり、ダブルで賞金を手にするチャンスがあります！

BEBÉ DRAGÓN

『クラロワリーグ』世界一決定戦前の一大イベントとなる『クラロワ スターチャンピオンシップ アジア頂上決定戦』シーズン2 グランドファイナル』。

Day 2ともにアジア屈指のスーパースター選手が集結し優勝を争います！

シーズン 1は中国が地域優勝を飾り、さらにAuk選手が個人戦でも優勝しました。

果たして今シーズンも中国の独占となるのか？

はたまた他チームが勝利するのか？

配信で見届けましょう！

Day 1　10/23（土）: 地域対抗戦

Day 2　10/24（日）: 個人決勝戦

クラロワ公式Twitterでは最新情報をお届けしています！ぜひフォローしてチェックしてくださいね💁

ARQUERO MÁGICO

  • Se ha aumentado su alcance de 6 a 7.

  • Se han reducido sus puntos de vida en un 10 %.

MINI P.E.K.K.A.

  • Se ha reducido su

    alcance cuerpo a cuerpo

    de medio a corto alcance.

TERREMOTO Y ESTRUCTURAS

TERREMOTO

  • Se ha aumentado su

    daño

    en un 11 %.

  • Se ha reducido el

    daño a las estructuras

    en un 25 %.

JAULA DEL FORZUDO

Duende forzudo

  • Se ha aumentado su

    daño

    en un 6 %.

CHOZA DE DUENDES

  • Se han reducido sus

    puntos de vida

    en un 35 %.

HORNO

  • Se han reducido sus

    puntos de vida

    en un 16 %.

CHOZA DE BÁRBAROS

  • Se han reducido sus

    puntos de vida

    en un 20 %.

本周六17点，十大天王争霸赛CRSC第二赛季总决赛就将震撼开战，在率先进行的最强赛区争霸赛中，中国大陆、日本、东南亚、韩国四大赛区的代表队将通过团体赛模式一较高下，争夺亚洲最强赛区的头衔，而本次四大赛区派出的阵容也可谓星光熠熠、旗鼓相当！