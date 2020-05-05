Day 1「地域対抗戦」

Day 1はスターポイントを基に選出された地域ごとのトップ3名の選手が参戦します。



各チーム、スターポイントが最も高い選手がリーダーとなり、戦略や編成を決定します。Day 1は個人戦形式で進行します。決勝リーグの組み合わせはチームの合計ポイントで決定します。最も合計ポイントが高いチームがチーム1となり、合計ポイント順にチーム番号が付与されます。初戦の組み合わせは以下の通りです。



・チーム1 vs チーム4



・チーム1 vs チーム3



試合形式はKOHのBo5（5試合3試合先取）です。



Set2、3と4はそれぞれ別々のメンバー3人で試合する必要があります。



Set5のメンバーはキャプテンが選定します。

