¿No tienes el Pass Royale? Aun así, puedes conseguir estas recompensas gratis:



1 libro de cartas común



10 comodines épicos



20 comodines especiales



100 comodines comunes



2 llaves de cofres



25 cofres de coronas (que contienen gemas y cartas de todas las calidades)



1 COMODÍN LEGENDARIO



Estas recompensas están disponibles para los jugadores de la arena 7 o superior. ¡LOS JUGADORES QUE TENGAN EL PASS ROYALE TAMBIÉN PUEDEN RECLAMAR LAS RECOMPENSAS GRATUITAS!