Ajustes de Equilibrio nov. 4
Nuevos ajustes de equilibrio (4 de noviembre)
En esta temporada, ajustamos la bruja, el gólem de elixir, el verdugo ¡y cuatro cartas más! Todos los detalles están a continuación.
Bruja
Ya no causará daño de área.
Velocidad de ataque:
Se ha reducido de 1,4 a 1,7 segundos.
Los primeros esqueletos aparecen más tarde:
Ahora tardarán 3,5 segundos en vez de 1 en aparecer.
Su peso ha aumentado:
Ahora pesa el doble, por lo que los esqueletos ya no podrán desplazarla.
Gólem de elixir
第3賽季月度決賽賽況
Rompemuros
たぁ、TRB SandBox兩位新秀首日展現初生之犢不畏虎的氣勢，保持全勝。而資深老將SK Morten、Schwarzen、DarkAngel、RAD則各有波折以一勝一敗作收，第2種子Samuel Bassotto、第5種子Bobtherock則提前被淘汰。
第二天賽程，敗者組第三輪對決率先展開，SK Morten與RAD之爭，Schwarzen對戰DarkAngel都由前者直落2帶走比賽。勝者組則由たぁ與TRB SandBox展開廝殺，たぁ讓一追二率先搶到冠軍戰席位。
敗者組第四輪，SK Morten對上Schwarzen，前者大開殺戒以2比0向前挺進。第五輪，SK Morten遇見本月另一亮眼新秀TRB SandBox。TRB SandBox先以狗礦拿下一局，接著SK Morten以骨巨球扳回一城。關鍵局SK Morten奇招小皮卡地震豬卻對上黑王電巨，無力回天倒在冠軍戰前。
冠軍戰，たぁ與TRB SandBox再度相逢，たぁ以騎士電塔礦迎戰對手武神冰墓，但たぁ礦工不斷被抓，讓TRB SandBox先下一城。接著第二局，たぁ綠巨人電車對上皇巨漁巫精銳，過於急迫進攻，又被全盤防下，隨即被對手一波帶走，TRB SandBox創下本賽季最快三冠記錄！同時代表たぁ與TRB SandBox重回起跑點，比賽進入第15場。
第15場，想趁勝追擊的TRB SandBox以最熱門的牌組超騎姥姥精銳牌組上場，たぁ則以騎士墓園應戰，但整局被剋，TRB SandBox拿下勝利，距離冠軍只剩一局。第二局たぁ以狗礦救場，進入後半段優勢累積，中止對手連勝氣勢。最後對局，たぁ拿出超騎姥姥精銳牌組，TRB SandBox則以大皮墓園應戰，後者劣勢開局，勝利風向朝著たぁ吹，最後，たぁ突破勝者組無法奪冠的魔咒，以第8種子之姿拿到冠軍！
Pescador
第3賽季月度決賽積分
Verdugo
第3賽季已可看出除了晉級月度決賽的積分很重要外，每個月持之以恆的在獎盃競賽與月度資格賽中爭取積分對於排名也有所助益。SK Morten雖然本賽季沒有拿到冠軍，但全面型的他，累積了不少積分暫居排行第一！
而排名靠前的Mohamed Light與Line、Samuel Bassotto、khazardy、King Miniminter等選手都參加過月度決賽！而TRB ANABAN則憑藉著獎盃競賽和月度資格賽累積不少積分，其他上榜選手也大多是大家熟悉的頂尖選手！
第3賽季結束了，但第4賽季的獎盃競賽仍如火如荼進行中，把握時間全力衝刺！或許晉級1000名後從月度資格賽中脫穎而出的8強之一就是你！
想知道たぁ如何以第8種子身分逆襲向上？觀看兩天直播的影片就能知道唷！
Barril de bárbaro
Daño
: Se ha aumentado en un 8 %.
Bebé dragón
Puntos de vida
: Se han reducido en un 4.5%.
2021 CRL 4월 월별 파이널에서 한국의 SandBox 선수가 모두를 놀라게 한 실력으로 준우승을 차지했습니다!
가장 기억에 남았던 경기부터 SandBox 선수가 추천하는 메타 덱까지, SandBox 선수와의 인터뷰 내용을 지금 확인하세요!
👇인터뷰 내용 보기👇