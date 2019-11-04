たぁ、TRB SandBox兩位新秀首日展現初生之犢不畏虎的氣勢，保持全勝。而資深老將SK Morten、Schwarzen、DarkAngel、RAD則各有波折以一勝一敗作收，第2種子Samuel Bassotto、第5種子Bobtherock則提前被淘汰。

第二天賽程，敗者組第三輪對決率先展開，SK Morten與RAD之爭，Schwarzen對戰DarkAngel都由前者直落2帶走比賽。勝者組則由たぁ與TRB SandBox展開廝殺，たぁ讓一追二率先搶到冠軍戰席位。

敗者組第四輪，SK Morten對上Schwarzen，前者大開殺戒以2比0向前挺進。第五輪，SK Morten遇見本月另一亮眼新秀TRB SandBox。TRB SandBox先以狗礦拿下一局，接著SK Morten以骨巨球扳回一城。關鍵局SK Morten奇招小皮卡地震豬卻對上黑王電巨，無力回天倒在冠軍戰前。

冠軍戰，たぁ與TRB SandBox再度相逢，たぁ以騎士電塔礦迎戰對手武神冰墓，但たぁ礦工不斷被抓，讓TRB SandBox先下一城。接著第二局，たぁ綠巨人電車對上皇巨漁巫精銳，過於急迫進攻，又被全盤防下，隨即被對手一波帶走，TRB SandBox創下本賽季最快三冠記錄！同時代表たぁ與TRB SandBox重回起跑點，比賽進入第15場。

第15場，想趁勝追擊的TRB SandBox以最熱門的牌組超騎姥姥精銳牌組上場，たぁ則以騎士墓園應戰，但整局被剋，TRB SandBox拿下勝利，距離冠軍只剩一局。第二局たぁ以狗礦救場，進入後半段優勢累積，中止對手連勝氣勢。最後對局，たぁ拿出超騎姥姥精銳牌組，TRB SandBox則以大皮墓園應戰，後者劣勢開局，勝利風向朝著たぁ吹，最後，たぁ突破勝者組無法奪冠的魔咒，以第8種子之姿拿到冠軍！