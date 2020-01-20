20 ene 2020
Blog – Clash Royale
Torneo mundial de la temporada 7
¡Cambios en los torneos mundiales!
Desde que lanzamos los torneos mundiales hace más de un año, hemos recibido muchos comentarios de la comunidad.
Estos comentarios nos han inspirado a renovar los torneos mundiales para destacar a los jugadores más hábiles y competitivos cada temporada y ofrecer más recompensas.
Novedades
Un torneo mundial por temporada
Más recompensas
Paseo de la fama de los 100 primeros puestos
Reacción exclusiva del torneo mundial para los 100 primeros puestos
¿Cómo funcionan los torneos mundiales?
Los participantes necesitan un rey de nivel 8 mínimo.
Gana recompensas
gratis
por ganar partidas.
Desbloquea recompensas adicionales por gemas.
Con 5 derrotas
estarás fuera
(no puedes continuar ni volver a participar).
¡Buena suerte y a divertirse!