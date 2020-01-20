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20 ene 2020
Blog – Clash Royale

Torneo mundial de la temporada 7

¡Cambios en los torneos mundiales!

Desde que lanzamos los torneos mundiales hace más de un año, hemos recibido muchos comentarios de la comunidad.

Estos comentarios nos han inspirado a renovar los torneos mundiales para destacar a los jugadores más hábiles y competitivos cada temporada y ofrecer más recompensas.

Novedades

  • Un torneo mundial por temporada

  • Más recompensas

  • Paseo de la fama de los 100 primeros puestos

  • Reacción exclusiva del torneo mundial para los 100 primeros puestos

¿Cómo funcionan los torneos mundiales?

  • Los participantes necesitan un rey de nivel 8 mínimo.

  • Gana recompensas

    gratis

    por ganar partidas.

  • Desbloquea recompensas adicionales por gemas.

  • Con 5 derrotas

    estarás fuera

    (no puedes continuar ni volver a participar).

¡Buena suerte y a divertirse!