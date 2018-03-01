Mañana, 2 de marzo, Clash Royale cumple dos añazos. Este año lo vamos a celebrar con un desafío de aniversario especial que incluirá tanto las cartas nuevas como las originales. ¡Y también habrá regalos!

El desafío del aniversario tendrá lugar del 2 al 5 de marzo:

Primera fase. Retro Royale: Juega solo con las cartas originales, las disponibles en el lanzamiento beta.

Segunda fase. Royale Moderno: Juega con todas las cartas añadidas tras el lanzamiento beta