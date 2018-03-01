¡Segundo Aniversario de Clash Royale!
Mañana, 2 de marzo, Clash Royale cumple dos añazos. Este año lo vamos a celebrar con un desafío de aniversario especial que incluirá tanto las cartas nuevas como las originales. ¡Y también habrá regalos!
El desafío del aniversario tendrá lugar del 2 al 5 de marzo:
Primera fase. Retro Royale: Juega solo con las cartas originales, las disponibles en el lanzamiento beta.
Segunda fase. Royale Moderno: Juega con todas las cartas añadidas tras el lanzamiento beta
No olvides pasarte por la tienda este fin de semana y reclamar tu potenciador de oro de victoria gratis y un par de regalos más.
Muchas gracias a todos los que habéis jugado a Clash Royale durante estos dos años. Ha sido una pasada, y aún queda mucho más por venir. Y seguid dejándonos vuestros comentarios en nuestras redes sociales.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale