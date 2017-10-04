Sneak Peeks de la Actualización.
En la próxima actualización...
SNEAK PEEK NÚMERO #1 - ¡Misiones!
Embárcate en Misiones diarias y semanales para ganar recompensas épicas
¡Las recompensas podrán incluir cofres Super Mágicos y también Legendarios!
SNEAK PEEK NÚMERO #2 - ¡Nuevos Modos de Juego!
Touchdown -
Mira los mejores puntos del modo de juego
Gana oro y gemas destruyendo las torres de tus enemigos durante los eventos de la Fiebre del Oro y Fiebre por las Gemas.
Chatea y vuelve a jugar con tus nuevos compañeros de 2c2
Batallas de Espejo. Tu y tu contricante con exactamente la misma baraja.
SNEAK PEAK NÚMERO #3 - ¡Más Cosas!
Copia y comparte barajas desde fuera del juego.
Hemos mejorado la tienda, échale un vistazo para las ofertas diarias.
¡Recibe una Carta Épica gratis de la tienda todos los domingos!
Las Gemas ya no son devueltas en los Torneos Privados si ningún otro jugador participa.
¡Novedades de Clash Royale, ahora, en hermosísima pantalla completa!