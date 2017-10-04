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4 oct 2017
Blog – Clash Royale

Sneak Peeks de la Actualización.

En la próxima actualización...

SNEAK PEEK NÚMERO #1 - ¡Misiones!

  • Embárcate en Misiones diarias y semanales para ganar recompensas épicas

  • ¡Las recompensas podrán incluir cofres Super Mágicos y también Legendarios!

  • ¡Más detalles en este video!

SNEAK PEEK NÚMERO #2 - ¡Nuevos Modos de Juego!

  • Touchdown - 

    Mira los mejores puntos del modo de juego

     

  • Gana oro y gemas destruyendo las torres de tus enemigos durante los eventos de la Fiebre del Oro y Fiebre por las Gemas.

  • Chatea y vuelve a jugar con tus nuevos compañeros de 2c2

  • Batallas de Espejo. Tu y tu contricante con exactamente la misma baraja.

SNEAK PEAK NÚMERO #3 - ¡Más Cosas!

  • Copia y comparte barajas desde fuera del juego.

  • Hemos mejorado la tienda, échale un vistazo para las ofertas diarias.

  • ¡Recibe una Carta Épica gratis de la tienda todos los domingos!

  • Las Gemas ya no son devueltas en los Torneos Privados si ningún otro jugador participa.

  • ¡Novedades de Clash Royale, ahora, en hermosísima pantalla completa!

  • ¡Mas detalles aquí!