Sabemos que la comunidad de Clash Royale se importa mucho por el juego limpio y espíritu deportivo. Naturalmente es un tema fundamental también para nosotros aquí en Supercell. Queremos evitar al máximo trampas y comportamientos perjudiciales en nuestros juegos.

Esto significa mantener actualizadas nuestras Condiciones del Servicio y Políticas de Juego Limpio y Seguro, y aplicarlas siempre que necesario.