Sobre el Juego Limpio
El juego limpio y Clash Royale
Sabemos que la comunidad de Clash Royale se importa mucho por el juego limpio y espíritu deportivo. Naturalmente es un tema fundamental también para nosotros aquí en Supercell. Queremos evitar al máximo trampas y comportamientos perjudiciales en nuestros juegos.
Esto significa mantener actualizadas nuestras Condiciones del Servicio y Políticas de Juego Limpio y Seguro, y aplicarlas siempre que necesario.
¿Qué hacemos?
Activamente impedir los jugadores de utilizar aplicaciones de terceros en el juego.
Monitorizar para evitar que hayan pagamientos fraudulentos y cuentas compartidas.
Realizar verificaciones a las clasificaciones para reforzar el Juego Limpio.
Verificar las cuentas de jugadores que se hayan calificado para torneos competitivos.
Uno de nuestros principales objetivos en este momento es acabar con las cuentas compartidas y las cuentas que hayan utilizado aplicaciones de terceros para comprar Gemas de modo fraudulento.
¿Qué es el intercambio de cuentas?
De un modo muy simples, compartir cuentas es cuando dejas otra persona jugar con tu cuenta y progresar en tu lugar.
Vender, comprar, compartir o ofrecer cuentas de juego a otras personas está contra nuestras Condiciones de Servicio.
Compartir cuentas está contra nuestras Condiciones de Servicio y puede llevar al veto de tu cuenta
A partir de este momento, cualquier jugador que se haya comprobado estar progresando en el juego por haber compartido su cuenta será vetado - en algunos casos permanentemente.
No podemos garantizar la seguridad de ninguna cuenta que se haya compartido entre jugadores.
Nos reservamos al derecho de vetar cualquier cuenta que se haya compartido entre jugadores.
Comprando Gemas fuera de Clash Royale
Existen muchas aplicaciones y paginas Web de terceros ofreciendo Gemas de Clash Royale, pero NINGUNA es segura. Ignora todo lo que estas paginas te digan, estas NO son apoyadas por Supercell, y muchas veces financian (o son financiadas por) actividades ilegales.
Cuentas que se hayan compartido o que haya comprado Gemas de modo fraudulento sufrirán penalizaciones como fondos del juego revocados, vetos temporarios o cierres permanentes de las cuentas de juego.