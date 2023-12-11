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10 dic 2023
Blog – Clash Royale

¿Te has portado bien?

¡Llega Papá Montapuercos con un saco cargado de regalos para todos!

A partir del 4 de diciembre, el mismísimo Papá Montapuercos en persona apuntará en su lista todas las reacciones que se usen en batalla y las dividirá entre MALAS y BUENAS.

¡Dependiendo de qué reacciones se usen más, los jugadores recibirán de manera gratuita un aspecto para las torres especial el día de Clashmas (25 de diciembre)!

Recompensa de los buenos: Copito, el muñeco de nieve

Recompensa de los malos: Duende gruñón

¿ALGUNA PREGUNTA?

  • ¿Cómo puedo saber qué equipo va ganando?

Podrás seguir el progreso de cada equipo en las Novedades de Clash Royale.

  • ¿Qué reacciones se consideran buenas o malas?

Solo Papá Montapuercos lo sabe, aunque en el fondo, tú también lo sabes.

  • ¿Qué ocurrirá con la recompensa del equipo perdedor?

El aspecto para las torres estará disponible en la tienda y podrá comprarse.