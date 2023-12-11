¿Te has portado bien?
¡Llega Papá Montapuercos con un saco cargado de regalos para todos!
A partir del 4 de diciembre, el mismísimo Papá Montapuercos en persona apuntará en su lista todas las reacciones que se usen en batalla y las dividirá entre MALAS y BUENAS.
¡Dependiendo de qué reacciones se usen más, los jugadores recibirán de manera gratuita un aspecto para las torres especial el día de Clashmas (25 de diciembre)!
Recompensa de los buenos: Copito, el muñeco de nieve
Recompensa de los malos: Duende gruñón
¿ALGUNA PREGUNTA?
¿Cómo puedo saber qué equipo va ganando?
Podrás seguir el progreso de cada equipo en las Novedades de Clash Royale.
¿Qué reacciones se consideran buenas o malas?
Solo Papá Montapuercos lo sabe, aunque en el fondo, tú también lo sabes.
¿Qué ocurrirá con la recompensa del equipo perdedor?
El aspecto para las torres estará disponible en la tienda y podrá comprarse.