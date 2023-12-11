¡Llega Papá Montapuercos con un saco cargado de regalos para todos!

A partir del 4 de diciembre, el mismísimo Papá Montapuercos en persona apuntará en su lista todas las reacciones que se usen en batalla y las dividirá entre MALAS y BUENAS.

¡Dependiendo de qué reacciones se usen más, los jugadores recibirán de manera gratuita un aspecto para las torres especial el día de Clashmas (25 de diciembre)!