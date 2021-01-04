¡Temporada 19 - Pass Royale!
¡Desbloquea 70 recompensas ganando Coronas por las Torres destruidas!
Obtén el Pass Royale para desbloquear las recompensas y beneficios únicos de la Temporada 19.
RECOMPENSAS PASS ROYALE
Aspecto de la Torre y Reacción únicas
40.000 de Oro
Aspecto
exclusivo
de la Torre & Reacción
6 x
Cofres Relámpago
3 x
Cofres Relámpago Especiales
(¡Contiene cartas Especiales!)
4 x
Cofres Relámpago Épicos
(¡Cartas Épicas garantizadas!)
4
fichas de intercambio
Hasta
7 rayos por cofre
*
1
Cofre legendario
(¡Una carta legendaria garantizada!)**
Bonos de Oro
extra (hasta 10.000 de oro)
* Los rayos te permiten reemplazar las cartas para tener una mejor oportunidad de conseguir las que quieres.
** Si estás en la Arena 6 o superior.
RECOMPENSAS GRATUITAS
¿No tienes Pass Royale? Puedes ganar los siguientes premios GRATUITOS:
34 cofres de coronas (contiene
gemas
y cartas de cualquier calidad)
1
COFRE LEGENDARIO
(
si estás en la Arena 6 o más alto al comienzo de la temporada
)