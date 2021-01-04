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4 ene 2021
Blog – Clash Royale

¡Temporada 19 - Pass Royale!

¡Desbloquea 70 recompensas ganando Coronas por las Torres destruidas!

Obtén el Pass Royale para desbloquear las recompensas y beneficios únicos de la Temporada 19.

RECOMPENSAS PASS ROYALE

  • Aspecto de la Torre y Reacción únicas

  • 40.000 de Oro

  • Aspecto

    exclusivo

    de la Torre & Reacción

  • 6 x

    Cofres Relámpago

  • 3 x

    Cofres Relámpago Especiales

    (¡Contiene cartas Especiales!)

  • 4 x

    Cofres Relámpago Épicos

    (¡Cartas Épicas garantizadas!)

  • 4

    fichas de intercambio

  • Hasta

    7 rayos por cofre

    *

  • 1

    Cofre legendario

    (¡Una carta legendaria garantizada!)**

  • Bonos de Oro

    extra (hasta 10.000 de oro)

* Los rayos te permiten reemplazar las cartas para tener una mejor oportunidad de conseguir las que quieres.

** Si estás en la Arena 6 o superior.

RECOMPENSAS GRATUITAS

¿No tienes Pass Royale? Puedes ganar los siguientes premios GRATUITOS:

  • 34 cofres de coronas (contiene

    gemas

    y cartas de cualquier calidad)

  • 1

    COFRE LEGENDARIO

    (

    si estás en la Arena 6 o más alto al comienzo de la temporada

    )

¡MIRA EL VIDEO DE LA TEMPORADA 19!

Video

¿TE GUSTARÍA SABER MÁS?

¡Encuentra más información y las preguntas más frecuentes sobre el Pass Royale AQUÍ!