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6 sept 2021
Blog – Clash Royale

Temporada 27: Detalles y recompensas

¡Destruye torres para ganar coronas y desbloquear recompensas!

¡Hazte con el Pass Royale para desbloquear las recompensas y los beneficios de la temporada 27!

RECOMPENSAS DEL PASS ROYALE

  • Aspecto exclusivo para las torres de la cocina y reacción del beso del cocinero

  • 1 libro de libros (completa el progreso de mejora de una carta)

  • 1 moneda mágica (mejora de carta gratuita)

  • 2 llaves de cofres (abre cualquier cofre de tus huecos al instante)

  • 1 comodín legendario

  • Comodines épicos

  • Comodines especiales

  • Comodines comunes

  • 40 000 de oro

  • 4 fichas de cambio

  • Oro de la caja fuerte (hasta 25 000 de oro)

¡Las personas que tengan el Pass Royale también consiguen entradas ilimitadas a los desafíos especiales, un nombre exclusivo dorado y la opción de poner cofres en cola para abrirlos!

RECOMPENSAS GRATUITAS

¿No tienes el Pass Royale? Aun así, puedes conseguir estas recompensas gratis:

  • 1 libro de cartas especiales

  • 10 comodines épicos

  • 20 comodines especiales

  • 100 comodines comunes

  • 2 llaves de cofres

  • 25 cofres de coronas (que contienen gemas y cartas de todas las calidades)

  • 1 COMODÍN LEGENDARIO

Estas recompensas están disponibles para los jugadores de la arena 7 o superior. ¡LOS JUGADORES QUE TENGAN EL PASS ROYALE TAMBIÉN PUEDEN RECLAMAR LAS RECOMPENSAS GRATUITAS!

Estas recompensas están disponibles para los jugadores de la arena 7 o superior.

¡En el juego puedes ver las recompensas que pueden conseguir los jugadores de las arenas 4, 5 y 6!

Video

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?

Aquí encontrarás más información y las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el Pass Royale.