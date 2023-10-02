🦇 Desafío de evolución de murciélagos de elección: del 2 al 9 de octubre.

¡Juega con la evolución de los murciélagos!

⚔️ Desafío: del 6 al 9 de octubre.

🪦Tumba catatumba: del 9 al 16 de octubre.

¡Cuidado con las tumbas!

⚔️ Desafío: del 13 al 16 de octubre. *¡Reclama tu estandarte gratis!



🍬 Truco o trato: del 16 al 23 de octubre

Hay calabazas, pero ¿son buenas o malas?

⚔️ Desafío: del 20 al 23 de octubre.



🐖 Puercomanía: del 23 al 30 de octubre.

Puercos enemigos... ¡Puercos enemigos por todas partes!

⚔️ Desafío: del 27 al 30 de octubre. *¡Reclama tu reacción gratis!

👻 Ciudad de los muertos vivientes: del 30 de octubre al 6 de noviembre.

Simplemente espeluznante.

⚔️ Desafío: del 3 al 6 de noviembre. *¡Reclama tu estandarte gratis!