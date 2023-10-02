TEMPORADA DE CLASH-O-WEEN
Damos la bienvenida a los fantasmas y trasgos a la temporada más espeluznante de todas... ¡CLASH-O-WEEN!
Tenemos dulces y sustos para dar y regalar, ¡además de una nueva evolución de las cartas!
NUEVA EVOLUCIÓN
¿Qué mola más que los murciélagos? MURCIÉLAGOS VAMPIRO. Cada 2 ciclos, los murciélagos evolucionados se curan con cada ataque ¡y pueden aumentar sus puntos de vida por encima del máximo!
EVENTOS Y DESAFÍOS
🦇 Desafío de evolución de murciélagos de elección: del 2 al 9 de octubre.
¡Juega con la evolución de los murciélagos!
⚔️ Desafío: del 6 al 9 de octubre.
🪦Tumba catatumba: del 9 al 16 de octubre.
¡Cuidado con las tumbas!
⚔️ Desafío: del 13 al 16 de octubre. *¡Reclama tu estandarte gratis!
🍬 Truco o trato: del 16 al 23 de octubre
Hay calabazas, pero ¿son buenas o malas?
⚔️ Desafío: del 20 al 23 de octubre.
🐖 Puercomanía: del 23 al 30 de octubre.
Puercos enemigos... ¡Puercos enemigos por todas partes!
⚔️ Desafío: del 27 al 30 de octubre. *¡Reclama tu reacción gratis!
👻 Ciudad de los muertos vivientes: del 30 de octubre al 6 de noviembre.
Simplemente espeluznante.
⚔️ Desafío: del 3 al 6 de noviembre. *¡Reclama tu estandarte gratis!
👑 Torneo real clásico 👑:
Del 7 al 11 de octubre.
👑 Torneo de triple elixir 👑:
Del 21 al 25 de octubre.
ASPECTOS Y REACCIONES
Consigue el aspecto para las torres de cocina maldita en la tienda.
¡No olvides reclamar tus recompensas gratis de los desafíos!